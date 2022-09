Victor Slav a serbat-o pe fiica lui și a Biancăi Drăgușanu acasă. Sofia l-a uimit: „Nu pot descrie tot ce am simțit în acel moment”

Victor Slav i-a pregătit Sofiei un cadou pe care și-l dorea de multă vreme, dar și o întâlnire-surpriză. „Când am fost să o iau să sărbătorim, știa că asta urma să și facem și era foarte curioasă să afle unde mergem.

Ea își dorea foarte mult să se întâlnească cu prima ei prietenă, pe care o știe de când s-au născut și cu care are amintiri încă de când aveau doi ani și jumătate”, a declarat Victor Slav.

„Nu s-au mai văzut de un an. Diferența de vârstă între ele este doar de o săptămână, Sofia fiind mai mare. Am știut că își dorește foarte tare să o reîntâlnească și am făcut în așa fel încât să o iau cu noi și pe prietena ei, să își serbeze ziua împreună.

Am organizat o petrecere-surpriz- cu tort, cu jucăriile pe care și le-a dorit ea. Nu îmi vine să cred că are 6 ani, trece timpul așa de repede! Fiecare clipă petrecută împreună o trec în sertarul amintirilor frumoase. Îmi vine în minte însă un moment minunat. Eram doar noi, mi-a luat mâna și a pupat-o și mi-a spus „Te iubesc, tati!” Nu pot descrie tot ce am simțit în acel moment, am fost în culmea fericirii și voi purta în suflet acest moment toată viața, alături de toate celelalte”, a povestit emoționat Victor Slav.

Recomandări Rusia va anexa oficial cele patru teritorii ocupate din Ucraina. Acordul va fi semnat mâine de Vladimir Putin

El nu a participat la petrecerea de lux pe care Bianca Drăgușanu, fosta lui soție, a organizat-o pentru Sofia. A avut peste 60 de invitați la o vilă din Snagov, decoruri speciale și mâncăruri alese. Mulți au criticat-o pe vedetă după petrecere, fanii au scris multe mesaje pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Victor, nu lăsa ca Sofia să fie transformată de la această vârstă fragedă într-un copil care să-și piardă copilăria și identitatea”, „Chiar am văzut story-urile Biancăi și fata mi se părea destul de tristă pentru un copil de vârsta ei și fiind ziua ei. În poze foarte puțin zâmbește și pare timidă”, „Așa arată o zi de naștere pentru un copil așa mic și inocent! Nu în lux și rochii cu pene. E părerea mea”, „Felicitări pentru organizarea zilei de naștere a ficei tale, Sofia. Sunt sigură că a fost mult mai fericită”, „Lipsă de fericire în haine de gală!” au fost doar câteva comentarii notate de internauți la fotografia postată de Victor Slav pe contul lui oficial de Instagram.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Camilla L-A PĂRĂSIT pe Charles! SCANDAL URIAŞ în Familia Regală, Regina consoartă nu a mai rezistat

Viva.ro Connect-R, despre cazul preotului Visarion, acuzat de hărțuire sexuală și viol: 'Încetați să...'

Observatornews.ro Fructul cu care un fermier român a dat lovitura. Îl vinde inclusiv în Arabia Saudită

Știrileprotv.ro Turcia a făcut anunțul la care nu s-a așteptat nimeni

FANATIK.RO Ce s-a ales de Ana-Maria Mărgean, fetița cu voce de aur care a câștigat Românii au talent în 2021. A ajuns unde și-a dorit

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?