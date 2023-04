Aproape doi ani a durat povestea de dragoste dintre Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, iar la doar trei luni după ce au devenit părinți și-au spus adio. La sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, cântăreața a devenit mamă a doua oară și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Recent, pe rețelele de socializare, Andreea Antonescu anunța despărțirea de Victor Vrînceanu spunând că separarea a avut loc din cauza nepotrivirii de caracter. În timp ce fost concurenta de la „America Express – Drumul Aurului” a mai vorbit despre acest subiect, acum a venit rândul lui Victor Vrînceanu să spună partea lui de adevăr despre încheierea relației cu vedeta.

„Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a declarat jurnalistul pentru sursa mai sus menționată.

Victor Vrînceanu mărturisește că a fost luat prin surprindere de mesajul postat de Andreea Antonescu pe rețelele de socializare. El obișnuiește să fie o persoană discretă și să nu își spele rufele în public. De asemenea, fostul iubit al cântăreței a ținut să precizeze că nu a fost vorba despre infidelitate, iar motivul despărțirii a fost legat strict de nemulțumirile pe care le avea fiecare în ceea ce privește relația.

„Dacă așa a simțit ea să facă… Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime. Meseria mea de ziarist nu are legătură cu prezentarea vieții mele personale în spațiul public.”

„Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%”

Victor Vrînceanu și-ar fi dorit să își petreacă mai mult timp cu fiica lui, Venice Victoria, însă Andreea Antonescu nu a fost de acord cu programul pe care el l-a propus inițial. Până la urmă, cei doi au ajuns la un numitor comun, iar jurnalistul își poate lua fetița două weekenduri pe lună și o poate vedea oricând dorește.

„Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat. Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea.”

„Atât părinții mei, cât și familia Andreei au fost sută la sută dedicați fetiței noastre”

Cei doi părinți nu vor să angajeze bonă pentru micuță, pentru că au ajutor din partea bunicilor. Mama Andreei Antonescu este plecată în Statele Unite ale Americii cu Sienna, fiica cea mare a cântăreței, însă este tot timpul interesată de cea de-a doua nepoată. Mai mult, artista are parte de un real ajutor și din partea fostei soacre, care este în culmea fericirii de când a devenit bunică.

„Pentru mine este ultima variantă pe care o iau în calcul. Părinții mei sunt efectiv îndrăgostiți de micuță și ne-au ajutat enorm până acum! Și ea de ei! Să o vedeți cum începe să râdă la Buni și la Bunul sau la Mio! E cu gura până la urechi! Din primul moment, atât părinții mei, cât și familia Andreei au fost sută la sută dedicați fetiței noastre. Iar micuța noastră îi adoră. Deci, pentru ce să aducem oameni străini?”, a mărturisit Victor Vrînceanu.

„Ce bonă poate fi mai bună decât astfel de bunici?”

Fostul iubit al Andreei Antonescu are o relație foarte bună cu fosta soacră. Bunicile au un rol important în creșterea nepoatei lor, ambele având meserii care o ajută pe micuță să se dezvolte în cel mai frumos mod.

„Da, dar este non stop conectată cu noi, se interesează zilnic de nepoțica ei. Și a venit special din America atunci când a născut Andreea. Deh, iubirea de mamă și de bunică bate și Oceanul! A fost o surpriză incredibilă! În primele săptămani de la naștere a fost o adevărată armată în jurul fetiței. Ambele familii roiau, efectiv, în jurul ei. Gândiți-vă doar că mama e psiholog, iar mama Andreei a fost învățătoare. Deci știu poate mai bine ca oricine cum să gestioneze relația cu un copil. De asta nu iau în calcul varianta unei bone. Ce bonă poate fi mai bună decât astfel de bunici? Eu și Andreea suntem niște norocoși că avem astfel de părinți. Sunt conștient de asta.”

