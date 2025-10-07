Intrigi. Iubiri pasionale. Situații neașteptate. Dorințe ascunse. Povești care țin publicul în suspans. Personaje care transmit emoții puternice. Doi noi actori se alătură serialului original „Iubire cu parfum de lavandă”, semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, în cel de-al treilea sezon al proiectului care schimbă destine pentru totdeauna, difuzat în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. 

Antena 1 a ridicat cortina pentru un nou sezon al serialului care a cucerit publicul, „Iubire cu parfum de lavandă”. Noile episoade aduc noi destăinuiri, dar și momente care pot schimba total firul poveștii! Două forțe irezistibile se alătură producției, iar fiecare personaj va aduce secrete, dar și conflicte neașteptate. Iubirea și loialitatea vor fi puse la încercare, în timp ce ambițiile, trădările și răzbunările se vor împleti într-un dans care îi va face pe cei de acasă să urmărească totul cu sufletul la gură. 

Victoria Răileanu va intra în pielea personajului Teodora Costa

Victoria Răileanu va intra în pielea personajului Teodora Costa, o femeie puternică, cu un trecut dureros, pe care abia aşteaptă să îl aducă în atenția fanilor serialului. Cu un nume deja cunoscut pe scena românească, ea a debutat la vârsta de 15 ani, pe scena Teatrului Național Timișoara și a absolvit, ulterior, U.N.A.T.C. în București. De-a lungul carierei sale, aceasta a interpretat roluri importante, care au plasat-o în inimile fanilor, iar printre ultimele producții în care a apărut se numără Anul Nou care n-a fost, Klaus & Barroso, Taximetriști şi Vlad. 

„Da, așa este! M-am alăturat echipei Iubire cu parfum de lavandă încă din luna aprilie. Vă zic sincer că îmi place ce se întâmplă aici. Îmi fac meseria cu drag, am descoperit oameni foarte faini printre actori, în echipa extinsă, am redescoperit colegi cu care am mai lucrat în trecut. Personajul pe care îl joc se numește Teodora Costa și vine cu o poveste foarte interesantă. O admir pentru că este o mamă bună, dar și o femeie puternică. Să știți că încă o descopăr cu fiecare episod nou! Sper să vă placă de Teo. Fiți blânzi cu ea, are un trecut dureros pe care o să îl descopere împreună cu voi”, declară Victoria Răileanu.

Actorul Liviu Bora se alătură și el distribuției

Alături de Victoria, în curând la Antena 1, actorul Liviu Bora se alătură și el distribuției, fiind pregătit să dezvăluie un personaj captivant pentru serialul care este ca un labirint al inimilor. Absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca, Liviu Bora s-a stabilit ulterior în Franța, acolo unde a studiat actoria la Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. De-a lungul timpului a lucrat cu realizatori precum Julien Lilti, Luc Besson, Serge Bozon şi Simon Astier şi a jucat alături de Christoph Waltz, Caleb Landry Jones, Tahar Rahim sau Virginie Efira. Rolul din serialul original Iubire cu parfum de lavandă este totodată şi primul proiect în limba română al actorului. 

„Eu sunt Liviu şi în serialul Iubire cu parfum de lavandă îl interpretez pe Andrei, care ajunge în Podişor în căutarea familiei sale. Filmez cu echipa de la început de aprilie şi tot ce pot să vă dezvălui acum este faptul că se vor întâmpla foarte multe cu acest personaj. Abia aştept să îl decoperiți şi să vă lăsați purtați de poveste”.

Cum va influența apariția celor doi în satul Podişor deznodământul poveştii, telespectatorii vor putea afla urmărind serialul original Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

