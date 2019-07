Nicoleta Nucă are 12 tatuaje

„Tatuajul de pe mână este cel mai proaspăt din arsenalul meu. Acum am 12. Celelalte 11 au o semnificație pentru mine. Ultimul, în schimb, a fost făcut în scop pur decorativ. Mi-am dorit foarte mult să acopăr un tatuaj de care mă plictisisem și pe care nu-l mai doream și totodată să realizez acest tatuaj mare, pe care mă tot pregăteam psihic să-l fac. S-au aranjat planetele și în primăvară am zis că e momentul”, ne-a mărturisit artista.Spune că e atât de mulțumită de rezultat, încât se gândește să-l continue către umăr, acoperindu-și toată mâna: „Nu știu care va fi forma finală, cert e că nu o să-l colorez. Este un tatuaj negru. Mă gândesc dacă să-l fac și mai mare… Însă nu acum, pentru că m-a costat foarte multe ore din viață acest tatuaj. Cred că în total au fost undeva la 18 ore, fiindcă sunt multe detalii mărunte”.

Cel mai recent tatuaj al Nicoletei este un desen

«A durut atât de rău că mai aveam puțin și mușcam din fotoliu»

Deși a petrecut mult timp pe scaunul artistului tatuator pentru desenul de pe braț și, uneori, durerea a fost insuportabilă, Nicoleta n-a vrut să ia calmante, nici să folosească vreo cremă cu anestezic:

„Nu am făcut absolut nimic pentru a diminua din durere. Cremele cu efect calmant schimbă textura pielii, iar desenul își pierde din calitate. Aș fi riscat să-mi stric tatuajului. Așa că am suportat. Am tolerat cu greu, pentru că a durut atât de rău în unele zone că mai aveam puțin și mușcam din fotoliu”.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Dumitru Angelescu

