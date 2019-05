Ada Condeescu își învață fiica de un an să fie independentă

Cele mai multe proaspete mămici aleg să renunțe temporar la carieră pentru bebe. Nu și Ada Condeescu. Chiar dacă și-a rărit angajamentele în primul an de viață al Ecaterinei, la numai o lună după ce a născut-o era deja la muncă!

„Am avut oarecum concediu de maternitate, nefiind un job la care să merg zilnic. Într-adevăr, am filmat la o lună după ce am născut, pentru «Heidi», care va avea premiera în toamna aceasta, apoi, la două luni, am plecat la Brașov să-mi reiau spectacolul de acolo, pe care îl am la Teatrul de Stat. La început, nu am acceptat alte proiecte mari, pentru că am vrut să stau cu copilul meu la începutul drumului, măcar în primul an, când se formează o legătură foarte strânsă. Am ținut să o alăptez până la minimum un an. Ușor-ușor o să le reiau pe toate, că nu pleacă nimic nicăieri”, ne-a spus actrița.

Mama ei îi critică deciziile

Ada ne-a mărturisit că nu este deloc o mămică panicoasă și că nu o tratează pe fiica ei ca pe un bibelou de porțelan, cum fac cele mai multe femei cu primul copil.

„Sunt relaxată. Mama mea chiar are senzația că sunt un pic prea relaxată, dar eu mă simt bine și fetița mea e bine și cred că stilul ăsta, relaxat, dar în control și cumva, supervizând tot ce se întâmplă cu ea, e cel mai bun. Astfel, fiica mea capătă încredere în ea și devine un om independent și sigur pe el. Cade, se lovește, asta este”, ne-a spus Ada, mărturisindu-ne că, totuși, face tot posibilul să fie mai mereu în preajma fiicei sale, mai ales că este în perioada în care o surprinde în fiecare zi.

„Deocamdată, nu apelează la șantajul emoțional, dar, spre deosebire de mine, se uită foarte mult în oglindă. Eu, în general, nu mă uit în oglindă, nu am timp, chiar și când mă duc la un eveniment sunt pe minimum necesar, dar ea se duce foarte des la oglindă în timpul zilei și se aranjează, râde. E un pic în zona de actorie, dar eu sper să-i treacă repede”, mai spune actrița.

