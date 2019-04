Amalia Năstase nu recomandă slăbitul „după ureche”

După ce s-a urcat pe cântar, dar mai ales după ce a văzut că nu se mai poate mișca în voie, cum o făcea în urmă cu câțiva ani, Amalia Năstase a luat atitudine. Primul pas: i-a cerut sfatul lui Constantin Stan, soțul bunei sale prietene Andreea Berecleanu, care a pus-o în legătură cu un specialist. „De câtva timp, am început o cură de slăbire care este concepută special pentru mine și îmi ia foarte mult timp, pentru că trebuie să mă duc la masaj, îmi fac analize. Începusem să mă îngraș înainte să fiu gravidă cu Toma. Am început sarcina cu 10 kilograme în plus. S-a întâmplat o dereglare hormonală și am început să mă îngraș, deși mâncam la fel ca până atunci. Mult, nu puțin. Nu sunt din aia care spune că nu știu din ce m-am îngrășat. Am mâncat, nu ai cum să te îngrași 30 de kilograme fără să mănânci! La un moment dat, am ținut câteva cure în care nu prea mâncam, slăbeam puțin, dar după, le puneam la loc. Am întâlnit un doctor italian care mi-a povestit despre dieta oloproteică, în care scazi carbohidrații la 0 timp de 28 de zile și se restartează cumva metabolismul, începe să ardă grăsimile și nu mai arde glucidele”, ne-a povestit Amalia, mărturisind că a avut un șoc când a văzut pe cântar cu 30 de kilograme în plus față de cât a avut aproape toată viața: „Eu fac snowbord, mergem la surf și nu ai cum să te mai miști cu 30 kg în plus”.

«După curele ținute aiurea, mănânci mai mult decât înainte»

Amalia pune accent pe importanța unei diete supravegheate de medic, după ce a văzut pe propria piele că regimurile pe care le-a ținut după capul ei nu a avut efectul scontat: „Toate schimbările astea e important să ai cu cine le vorbi, pentru că toate curele pe care le-am ținut înainte le țineam de capul meu, iar după două săptămâni nu mai aveam fier, magneziu, calciu. De aia, după curele ținute aiurea, intri în mâncare și mănânci mai mult decât ai mâncat înainte! Le sfătuiesc pe femeile care vor să slăbească să meargă la un dietolog și dacă nu se înțeleg cu primul medic la care se duc, să caute până când își găsesc un om cu care rezonează! Este vreo 100 de lei ședința. Este mai ieftin decât să te duci la mall într-un weekend! Pe mine m-a întrebat multă lume ce e cu shake-ul pe care-l beau. Eu nu vreau să recomand prafuri oamenilor. Îi sfătuiesc să meargă la doctor, pentru că nu știu cum funcționează fiecare organism”.

