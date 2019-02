Anca Serea își face programul în funcție de familie și de contractele semnate, reușind, în același timp, să-și monitorizeze atent și sănătatea, întrucât se confruntă cu o anemie care îi dă bătăi de cap.

„Acum am început să mai dorm și după amiaza, pentru că îmi permite programul. Mă alint. Anul acesta mi-am pus pe lista de priorități și somnul și, deocamdată, am reușit să mă țin de el. Am foarte multe proiecte, Slavă Domnului, mă ocup de copii și mă bucur că nu am fost atât de solicitată în ianuarie și februarie, am fost plecați în niște vacanțe, urmează să mai plecăm. Am multe proiecte, e o perioadă bună: prezentări de evenimente, campanii”, ne-a spus ea.

Prioritari sunt copiii

Pe micul ecran apare într-o reclamă la produse de păr și onorează invitații la diverse emisiuni sau a participat la proiecte punctuale. Nu exclude revenirea pe sticlă, dar nu în orice condiții. „Pur și simplu nu am mai primit nici o cerere care să fie concretă și care să mă avantajeze. Pentru mine e foarte important și programul, adică nu aș putea să mă duc în orice instituție, să stau 8-10 ore, pentru că e clar că prioritari sunt copiii și alte proiecte și nu știu dacă acum, astăzi, locul meu ar fi acolo”, a punctat ea.

Din punct de vedere financiar, îi e mai bine decât în perioada în care lucra la o televiziune. „Incomparabil. Am oarecum un job stabil, pentru că am o companie, am o firmă, am și eu câțiva angajați, pe care îi plătesc, la rândul meu, am un blog pentru parenting, un vlog, sunt niște lucruri pe care le fac în mod constant. Scriu aproape zilnic. Dar televiziunea e prima mea dragoste și așa va rămâne”, ne-a mărturisit Anca.

