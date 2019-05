Augusta Lazarov vine des la teatru pentru a-i fi alături soțului ei, Andreas Petrescu. De dragul lui, aceasta a ajuns să vadă același spectacol de mai multe ori. Singurele situații care o împiedică să fie prezentă fizic în sală sunt legate de profesie sau de băiețelul lor, Lucas, dacă se confruntă cu vreo problemă de sănătate și rămâne acasă cu el.

„Rareori lipsește, o rog eu să vină sau cel puțin trebuie să mă sune înainte să intru în scenă. Dacă nu mă sună cu 3 minute înainte, o sun eu sau îi dau mesaj și eu scriu baftă pentru mine. S-a întâmplat o dată să nu îmi dea niciun semn pentru că avea o ședință și am simțit că o să fie prost spectacolul. Ea îmi dă energie pozitivă. Nu e genul de nevastă care vine să controleze, ci vine să susțină. S-a întâmplat o dată în primele 3 luni de când ne cunoșteam, eram la început și avea o ședință foarte importantă și a uitat să mă sune sau să îmi dea un sms, nici nu știa cât e ceasul. A avut vreo 8 ore atunci de ședință și m-am panicat. Nu a răspuns nici la mesaje, eram supărat , eram distrus, și am înțeles atunci că aveam nevoie să o am acolo prezentă, că de asta m-am însurat”, a declarat, pentru Libertatea, Andreas Petrescu.