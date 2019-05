Blondele din showbiz fac front comun. Ce spun despre culoarea părului

Raluca Bădulescu este dependentă de părul blond

Chiar dacă are sute de peruci, de toate mărimile și culorile, Raluca Bădulescu își menține părul natural într-un blond deschis.

„Blondul dă dependență. Eu mă fac blondă de 20 de ani și este culoarea vieții mele. Iar acum au apărut tot felul de vopsele-minune care nu mai necesită decoloare, deci orice femeie se poate face blondă. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am de suferit de pe urma blondului. Lasă, dragă, să ne creadă proaste și să aibă o surpriză la final. Lumea te tratează mai frumos și poți să scapi cu orice”, ne-a spus juratul de la ”Bravo, ai stil”.

Vica Blochina a avut doar de câștigat

O altă blondă celebră, Vica Blochina mărturisește că nu a avut niciodată de suferit de pe urma culorii părului, din contră, a putut să le demonstreze tuturor că zicala celebră conform căreia blondele sunt mai prostuțe nu se aplică în cazul ei.

„Blondele au toate avantajele. Blondele sunt la putere, mai ales dacă blonda deșteaptă poate să facă pe proasta. O brunetă proastă nu poate să facă pe deșteapta”, a spus amuzată Vica.

Viața Paulei Chirilă s-a schimbat după ce s-a vopsit

Actrița Paula Chirilă ne-a mărturisit că blondul a ajutat-o mult, dar i-a făcut și deservicii uneori. Cu toate acestea, nu concepe să-și schimbe culoarea.

„M-a ajutat foarte mult. Eu când am intrat în televiziune eram cheală și a trebuit să port niște peruci și am rămas la peruca blondă. După care mi-am lăsat să-mi crească părul, pentru că mă săturasem de perucă. Nu mi-am dorit să fiu blondă niciodată, a trebuit să mă fac pentru acel rol și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că le-a dat ideea asta, pentru că viața mea s-a schimbat total! Eram înainte brunetă, aveam o figură comună, nu că acum aș avea o figură mai interesantă, dar blondul ăsta cumva mi-a deschis mai multe uși. Mi-a și dăunat pe alocuri, că lumea m-a considerat uneori mai frivolă, dar după, își dădea seama că una e culoarea și alta e omul. În trafic am mai fost iertată. Când făceam câte o prostie arătam părul și mă lăsau în pace”, a povestit și actrița.

Andreea Bănică, luată la ochi de un arab

„Nu știu dacă blondul m-a ajutat, mai mult numele meu. Normal că fiind blondă așa m-am lansat (sub titulatura Blondy – n.r.), așa m-a cunoscut lumea. Nu am avut cum să-mi schimb culoarea de-a lungul timpului pentru că, sinceră să fiu, nu cred că mi-ar sta bine cu altceva. Eu așa m-am născut, m-am născut blondă. În afara țării, când nu mă recunoaște nimeni, atrag mereu cu nuanța părului. Îmi aduc aminte că, odată, au vrut să-i dea multe cămile lui Lucian pe mine, dar nu a vrut omul. A zis că nu dă blonda pe cămile”, ne-a povestit Andreea Bănică.

Cântăreața spune că, în trecut, a avut de pătimit cu întreținerea acestei culori. „Îmi făceam șuvițe cu apă oxigenată când eram mai puștoaică și le mai ardeam din când în când, le mai tăiam. Făceam tot felul de prostii de genul acesta, însă, în timp, am început să lucrez cu oameni care au știut ce să facă cu părul meu”.

Lui Cătălin Botezatu nu-i mai place cum arăta blond

Nu putem să nu-l amintim și pe Cătălin Botezatu, care, în urmă cu aproape 30 de ani, crea un trend în rândul bărbaților.

„Chiar am fost blond, blond. Cred că aveam 23-24 de ani. Eram oribil. Atunci era nebunia aia să te faci blond, să te bronzezi, dar eram oribil. Văd acum poze și-mi zic: ce horror eram! Nu m-am vopsit singur, mă făcea Costel de la Blondie, un artist extraordinar, un hair-stylist nemaipomenit, care are și o școală extraordinară. Dintotdeauna am fost un pedant, am avut hair-stylistul meu. Pe lângă Costel, aveam o doamnă, Flori, care mă tundea tot timpul, după care a venit Laurent Tourette”, ne-a povestit amuzat designerul.

VIDEO: Bogdan Sorocan

Citește și:

VIDEO | Regizorul Corneliu Porumboiu, în cursa pentru Palme d’Or: „Se fac foarte multe filme în ziua de astăzi. S-a democratizat cumva arta aceasta”

Citește mai multe despre Raluca Bădulescu, blonde și showbiz pe Libertatea.