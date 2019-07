Corina nu stă prea mult la soare

„În vacanță am alte lucruri în bagaj, aparat foto, telefon, tot felul de aparate care mă ajută să-mi țin cititorii la curent, pentru că am un blog de călătorii, dar nu machiaje, nu cosmetice, pentru că în vacanță vreau să-mi las pielea să respire. Eventual un rimel și un gloss. Atât. Dar vara am kilograme de creme la mine, pentru protecție solară”, ne-a povestit prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV. „Folosesc creme cu factor mare de protecție. Am mare grijă cu expunerea la soare pentru că am multe alunițe”.

Este bronzată mai mult iarna

Profitând de faptul că are un ten măsliniu de la „mama natură”, Corina se mulțumește cu această nuanță și renunță să se expună prea mult la soare. Singurul moment când se întoarce cu adevărat bronzată dintr-o vacanță este în luna ianuarie când, ca o tradiție, merge într-o vacanță exotică. „Nu merg niciodată la solar și atunci nu prea sunt bronzată. Poate iarna pentru că merg în vacanță exotică deobicei de Revelion, de ziua mea, mai prind de acolo ceva bronz. Nu sunt înnebunită după soare și cred că și îmbătrânește și face rău.”, a mai spus Corina.

VIDEO: Robert Hanciarec

