Bolt a redus cu 30% numărul angajaților

Ryan Breslow, care a cofondat Bolt în 2014, a explicat că decizia a făcut parte dintr-o restructurare amplă. În aprilie, compania a redus cu 30% numărul angajaților, într-o încercare de a se relansa după o perioadă dificilă.

"We got rid of our HR team.”



„Aveam o echipă de HR, iar acea echipă de HR crea probleme care nu existau”, a spus Ryan Breslow. „Problemele respective au dispărut când i-am concediat”.

În mesajul transmis angajaților atunci, Breslow a spus că firma trebuie să devină mai mică, mai rapidă și mai dependentă de inteligența artificială.

„De acum înainte, Bolt va funcționa ca o organizație mult mai suplă și va avea inteligența artificială în centrul activității sale”, le-a transmis el angajaților, potrivit publicației Payments Dive.

Bolt fusese evaluată la 11 miliarde de dolari în 2022, dar valoarea companiei a scăzut puternic în anii următori. În 2024, evaluarea ajunsese la aproximativ 300 de milioane de dolari, notează Fortune, citată de People. În același an, Ryan Breslow a renunțat la funcția de CEO, dar a revenit la conducerea companiei în 2025.

„Am revenit la modul de funcționare specific unui startup”

Breslow, în vârstă de 31 de ani, a spus că Bolt nu mai putea funcționa ca o companie mare, cu multe structuri interne și cu procese greoaie și firma a revenit la un model mai apropiat de cel al unui startup, unde contează mai mult viteza, rezultatele și implicarea directă.

„Am revenit la modul de funcționare specific unui startup, iar profesioniștii din HR au perspective foarte importante în perioade liniștite și în companii mari”, a spus Breslow.

CEO-ul a precizat că Bolt nu a renunțat complet la zona de people operations. Compania are acum o echipă redusă, care se ocupă de instruire și de sprijinirea angajaților.

CEO-ul Bolt spune că în companie apăruse o cultură a plângerilor

Ryan Breslow a criticat dur felul în care spune că ajunsese să funcționeze compania înainte de restructurare. El a susținut că în Bolt exista o cultură a ineficienței și a nemulțumirilor permanente.

„Avem nevoie de oameni orientați spre rezultate, iar în companie exista o cultură a lipsei de eficiență și a plângerilor constante”, a declarat Breslow.

Potrivit acestuia, o parte dintre angajați ar fi devenit prea relaxați în perioada în care compania avea succes.

„Se instalase un sentiment de îndreptățire în întreaga companie, iar oamenii se simțeau împuterniciți, se simțeau îndreptățiți, dar nu munceau cu adevărat din greu. Acesta a fost principalul lucru cu care a trebuit să mă lupt”, a afirmat el.

Breslow a spus că, în final, mulți dintre acei angajați au fost concediați.

„O echipă de patru ori mai mică, dar care muncește mai mult”

Șeful Bolt susține că schimbarea făcută după revenirea sa la conducere a început să dea rezultate. Compania a ajuns la aproximativ 100 de angajați, potrivit Fortune, o echipă mult mai mică, dar mai energică și mai atentă la clienți.

„Avem o echipă de patru ori mai mică, mult mai tânără, care muncește mai mult și are o energie mai bună”, a spus el, iar diferența este observată și de clienții companiei.

„Iar clienții ne spun: «Nu am mai primit acest nivel de atenție de patru ani»”, a afirmat Breslow.

Bolt a fost fondată acum 12 ani, cu misiunea de a „democratiza comerțul”. Compania a dezvoltat o SuperApp prin care utilizatorii pot trimite și primi bani, pot obține recompense și pot cumpăra sau vinde criptomonede.

