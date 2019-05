Anul acesta, înlocuitoarea Simonei Gherghe la „Acces direct”” sărbătorește Ziua Muncii… prin muncă, întrucât are întâlnire cu telespectatorii în direct. Odinioară, altele îi erau obiceiurile!

„Eu sunt din Constanța, ca atare 1 Mai-urile le-am făcut la mare și da, au fost petreceri demențiale. Îmi aduc aminte de o petrecere, era în Neptun și era la modă ca toată lumea să plece cu scârțâit de roți cu mașinile. Erau oameni pe o parte și pe cealaltă a străzii și plecau mașini din astea mai scumpe cu scârțâit de roți. O copilărie din asta de zici că eram într-un film! Dar totul a degenerat și știu că, la un moment dat, toată lumea și-a dat cu sticlele în cap. Era o zăpăceală. Am fugit, au venit mascații, nu știu ce au căutat, a fost un scandal cu forțele de ordine, care au vrut să oprească această «joacă». Ne-am ascuns într-un hotel, eram un grup de prieteni, puștani, noi nu aveam nici o treabă cu chestiile astea, nu aveam nici măcar mașină, venisem cu microbuzul! Eram spectatori”, a povestit, pentru Libertatea, Cristina Cioran.

Ratează celebra baie în mare

Pe lângă tot soiul de distracții, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit că aproape în fiecare an a făcut baie în mare de 1 Mai. O va rata anul acesta. „De 1 Mai, și 2 mai avem emisie în direct, așa că nu fac baie în mare. Au mai fost ani în care nu am fost la mare de 1 Mai, au fost ani în care am fost la munte sau am plecat din țară. Până la urmă, orice tradiție e făcută ca să fie încălcată, la un moment dat”, a precizat ea.

Video: Bogdan Sorocan

Citește și:

Gigi Becali vrea să se călugărească! Patronul FCSB, intervievat de fiica lui Anghel Iordănescu, Maria, care a plâns în timpul dialogului

Citește mai multe despre cristina cioran și 1 mai pe Libertatea.