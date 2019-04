Andrei Aradits s-a lecuit de poker după ce a fost „curățat” de bani

În serialul „Vlad”, Andrei Aradits, 46 de ani, joacă rolul lui Ștefan, un bărbat pasionat de poker, pentru care primează banii și puterea. În viața de zi cu zi, Andrei mărturisește că știe poker cât să dea bine în scenele pe care le-a filmat. De jucat nu mai joacă de ani buni, pentru că a fost „curățat” de bani într-o seară și de atunci s-a lecuit de jocuri de noroc!

„Știu foarte bine diferența dintre două perechi și trei bucăți. Știu că jocul ăsta, teoretic, se joacă pe bani. O dată am jucat pe bețe de chibrit cu niște prieteni. Aveam vreo 16-17 ani. Teoretic, jucam pe bețe de chibrit, dar la sfârșit, ne plăteam datoriile. Miza era de 5 bani, iar eu la miza de 5 bani am pierdut 2.000 de lei! Nu i-am plătit, până la urmă, pentru că nu aveam, dar din momentul ăla am zis stop”, ne-a povestit amuzat actorul.

„Mi-am dat seama că norocul meu e în altă parte”

Chiar dacă a pierdut la jocurile de noroc, Andrei Aradits susține că nu e un tip ghinionist, din contră, de câte ori crede că are o pasă mai proastă, apare soluția salvatoare!

„Atunci (când a pierdut la poker – n.r.) mi-am dat seama că probabil norocul meu e în altă parte. Și așa a fost. De fiecare dată când mă grăbeam undeva venea troleibuzul repede, când nu mai aveam bani tot timpul mai găseam câțiva lei în buzunarul unor pantaloni. Am noroc. Jocurile de noroc nu sunt însă pentru mine”, a mai spus actorul.

VIDEO: Robert Hanciarec

