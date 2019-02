Dana Rogoz a devenit mamă în urmă cu 5 ani, iar apariția copilului nu i-a dat planurile de relaxare peste cap. Dimpotrivă, Vlad are la activ zeci de vacanțe prin toate colțurile lumii.

„Prima călătorie am făcut-o cu el la 8 săptămâni. A fost aproape o nebunie, sincer, pentru că aveam o filmare în străinătate, în Praga, și inițial am vrut să renunț. Semnasem contractul înainte, nu am știut că o să se desfășoare în Praga, am aflat cumva pe ultima sută de metri. Le-am explicat că eu sunt mamă și că alăptez și că nu pot să filmez oricum și în orice condiții. Inițial, am vrut să plecăm cu el cu trenul, ca să evităm zborul. După care pediatrii, pentru că am cerut mai multe păreri, ne-au spus că e OK, e un zbor de o oră și jumătate, nu e foarte lung. În principiu, copilul după două săptămâni poate călători. Și a fost atât de bine, încât am prins curaj”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Rogoz.

Cu toate că ea stabilise cu echipa de filmare să facă pauze mai dese pentru a-și alăpta bebelușul, nu a fost cazul. Micuțul a rămas în grija tatălui, care l-a plimbat prin Praga. „Nu știu cum, pe piatra cubică i-a plăcut, a dormit. Nu înțelegeam ce se întâmplă! Atunci am fost plecați trei nopți, deci nu foarte mult, dar chiar a fost surprinzător de bine”, a adăugat ea.

Organizează vacanțele în funcție de copil

Văzând cât de bine se comportă copilul, Dana și Radu au început să își planifice vacanțele în detaliu. A doua plecare din țară a venit trei luni mai târziu. „La 5-6 luni am mers în Turcia, cu mașina, la zece luni, iarăși cu avionul, iar la un an și 10 luni deja eram cu el în Australia și în Noua Zeelandă, deci foarte departe”, ne-a povestit Dana Rogoz.

Actrița spune că în toate excursiile programul e făcut în funcție de Vlad și de preferințele lui: „Când alegem un obiectiv turistic, luăm în considerare dacă pe el l-ar interesa. De exemplu, în Sri Lanka am evitat o anumită zonă care e foarte turistică, dar care presupunea un drum lung, multe scări de urcat, fiindcă am zis că nu are sens să chinuim copilul când putem alege alte lucruri de care se poate bucura mai mult, plaja sau templele”.

Azi, Vlad e deja pasionat de călătorii și, cum spune un cântec celebru al lui Alexandru Andrieș, „are furnici pe toată talpa” dacă trece prea mult timp între vacanțe. „Ne trage de mânecă: «Și când mai plecăm, când mai plecăm? »”, ne-a povestit Dana.

