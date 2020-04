De Denisa Macovei,

Nu mai este pentru nimeni un secret, mai ales că de mai bine de 5 ani, în fiecare weekend Dani Oțil se transformă într-un pilot de curse. Pasionat de mașini puternice și motociclete de teren, Oțil îmbracă combinezonul și nu refuză invitațiile la cursele care se țin prin țară. De când cu pandemia de COVID-19, cursele lui Oțil s-au mutat pe un simulator perfomant. Zilele trecute matinalul de la „Neața cu Răzvan și Dani” a primit să testeze un monitor special pentru jocurile de curse.

„V-am zis că statul acasă te face să o iei un pic razna? Am primit să testez un monitor de gaming, nu am avut niciodată, ci doar monitor de montaj. Băieții mi-au spus că joc prost pe monitorul meu, așa că am luat pe asta special pentru jocuri. Face cât trei monitoare lipite unul de celălalt”, a povestit Dani pe vlogul lui în timp ce despacheta monitorul performant pentru a-l atașa jocului.

Și-a pus costumul de pilot și a dat drumul la joc

Înainte de a testa monitorul, Dani s-a echipat corespunzător, și-a luat combinezonul personalizat cu numele lui și a dat drumul la joc.

„M-am îmbrăcat așa pentru că mă antrenez. Știi că numai în combinezon pot să fac treaba asta. Râdem glumim, dar ne e cam dor de cursele pe șosea. Ne pregătim de SimRacing, sunt câteva campionate din România, foarte puternice, unde încerc de săptămâna asta să mă calific și eu”, i-a răspuns logodnicei sale, Gabriela, care nu înțelegea de ce stă în casă cu casca de protecție.

Citeşte şi:

Alexandra Stan profită din plin de izolare. Nu a mai ieșit din casă de 8 săptămâni. „Am făcut pentru prima dată pâine și covrigi”

Cum arată băiețelul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea. Milan a împlinit 4 ani

Motivul pentru care iubita lui Codin Maticiuc refuză să apară în public. Primele declarații făcute de actor despre cea care i-a dăruit o fetiță

GSP.RO Ce s-a întâmplat în Germania după ce luni s-au ridicat restricțiile. Semnal de alarmă de la nemți

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2020. Scorpionii ar trebui să lase trecutul în urmă