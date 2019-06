Delia, nașă cu repetiție! Îl va boteza pe fiul surorii ei

Delia a botezat-o și pe nepoata ei, Jessica

„Pregătim botezul. Ne-am apucat să-l pregătim cam din scurt. Noi suntem foarte spontani, mai hipioți, mai nederanjați de realitatea asta care te presează și am început să organizăm cu două săptămâni înainte de marele eveniment. Am avut noroc că am găsit și o locație, ne vin și câțiva oameni”, ne-a mărturisit Oana Matache, sora Deliei, despre creștinarea mezinului. Cele două au o relație atât de apropiată și de frumoasă, încât nu s-a pus nici o clipă problema ca Delia să nu fie și nașa lui Bogdan, după ce, în urmă cu un an, a botezat-o pe Jessica, fata cea mare a Oanei.

„Delia este super-mega-curajoasă. E sensibilă în ceea ce mă privește pe mine, că sunt sora ei mai mică, dar, per total, este mai curajoasă decât un bărbat. Tot ea e nașă. Nu ne complicăm. Păstrăm tradiția”, a mai spus Oana.

Oana are grijă să petreacă mult timp și cu fiica ei mai mare

Cum se descurcă Oana cu doi copii mici?

Oana a făcut al doilea copil înainte ca fiica ei să împlinească doi ani, așa că a fost nevoită să ceară ajutor specializat pentru a reuși să-i crească pe micuți. „Mulți oameni m-au înțeles greșit, dar aplic ce mi s-a recomandat de către pediatră, psihoterapeută, că am și așa ceva: dacă există bonă, cel mic trebuie să stea cu bona, pentru că cel mare ar avea mai mult de suferit, s-ar simți abandonat”, ne-a explicat Oana, dezvăluindu-ne și că a reușit s-o facă pe Jessica să-și accepte frățiorul fără a fi geloasă: „A fost foarte primitoare cu el, e foarte curioasă. E și fată, iar fetele au energia aia de mamă, sunt mai grijulii, mai deschise când mai e prin casă, în special, cineva mai mic și neajutorat”.

VIDEO: Robert Hanciarec

Citește mai multe despre botez pe Libertatea.