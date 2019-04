Diana Sar este damă de companie într-o piesă de teatru

„Personajele sunt foarte diferite. Roxana (n.r. – din serialul „Vlad”) este naivă, copilăroasă, la început de drum, iar Sigal, pe care o joc spectacolul „Noii infractori”, este o damă de companie, foarte liberă în exprimare”, ne-a povestit Diana. Cum s-a documentat tânăra pentru roluri?

„Depinde. Urmăresc filme sau interviuri. De exemplu, Roxana are o boală, anemie aplastică. În afară de faptul că m-am documentat în legătură cu această boală, am văzut interviuri. Chiar este o fată cu un canal pe YouTube care vorbește despre asta. Încerc să mă pun în pielea personajului, să știu ce mai întâmplă când ai boala respectivă. Când a venit vorba de Sigal, de o damă de companie, am urmărit câteva filme, scene. Am un moment când dansez, așa că am urmărit și musicaluri”.

Vrea un rol negativ și un lungmetraj

Diana visează acum la un rol cu adevărat negativ, care s-o pună în valoare. Ca mai toți actorii, și ea simte că personajele rele, nu cele bune exploatează absolut toate calitățile unui actor. „Pot interpreta foarte bine și un rol negativ. De exemplu, în liceu jucam «Lady Macbeth», care este cea mai rea femeie din operele lui Shakespeare. Deci pot, dacă mi se oferă șansa. Chiar și în «Noii infractori» sunt cam rea, cam dură. Sunt „la dublu” cu Aylin Cadîr, jucăm pe rând”, a mai spus tânăra care speră ca următorul pas să fie și pe marile ecrane: „Acum îmi lipsește un lungmetraj, un rol principal într-un film. Asta îmi doresc. Am avut debut în teatru, la scenă mare, debut la PRO TV, cu serialul «Vlad», acum vreau să debutez în film”.

VIDEO: Robert Hanciarec

