Julian Assange locuiește de șapte ani în ambasada Ecuadorului din Londra, având azil în această țară.

El s-a refugiat în această clădire, unde beneficiază de protecție diplomatică, pentru a evita arestarea sa și extrădarea în Suedia, țară în care era vizat de o anchetă de abuz sexual.

Dosarul a fost abandonat, însă Assange a susținut întotdeauna că era de fapt un pretext pentru a fi expulzat în SUA, unde WikiLeaks se află în atenția autorităților americane, încă de la scurgerile de informații clasificate din interiorul CIA.

Acum, WikiLeaks acuză că fondatorul platformei urmează să fie scos din clădire și arestat. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj pe Twitter.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext–and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2019