Și a ajuns să joace dintr-o întâmplare, pentru că a mers la casting când viața ei profesională părea deja desenată nu în culorile actoriei, ci în cele ale construcțiilor.

Doinița Oancea era pe punctul de a începe un job nou când a mers la un casting, pe care l-a și luat. Așa a ajuns să joace în prima telenovelă românească, pe care și-a pus amprenta Ruxandra Ion.

„La momentul respectiv, mă întorsesem de la niște studii din Budapesta și tocmai fusesem la un interviu, urma să lucrez la o companie de construcții și cumva am fentat prima zi de muncă și am venit la casting. Și am avut de ales: în ziua în care am semnat contractul cu respectivul trust (n.r. – PRO TV), mi-a venit și contractul de master, adică primeam bursă tot acolo, în Budapesta, și a trebuit iar să fac o alegere…