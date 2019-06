Elena Udrea și Adrian Alexandrov vor să facă nunta și botezul în România

Aflat în țară, Adrian Alexandrov a fost prezent, joi seară, la Elle Media Awards 2019, alături de câțiva prieteni. Profitând de prezența lui, am încercat să aflăm ce mai fac cele mai importante femei din viața lui: Eva și Elena Udrea.

Adrian Alexandrov a avut grijă de micuță cât mama ei a fost închisă

„Eva a crescut, mai are un pic și face 9 luni, pe 20 iunie. Este o frumusețe de copil și, cel mai important, e și foarte cuminte. Nu am avut probleme cu ea, nu plânge noaptea, nu ne ține treji. Noi, din fericire, am avut noroc, pentru că știu cazuri de părinți care nu dormeau cu nopțile, atât de obositor era”.

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani

«Elena este o mămică foarte bună»

Chiar dacă va împlini săptămâna viitoare 9 luni, Eva nu a fost deocamdată creștinată și asta pentru că părinții așteaptă să se decidă soarta Elenei Udrea, pentru a afla dacă se pot întoarce sau nu în România. „Ne dorim foarte mult să face botezul și nunta aici, dar încă nu ne punem face planuri, pentru că nu știm ce se întâmplă. Vedem dacă i se aprobă statutul Elenei (de refugiat politic – n.r.) și, în funcție de aceste lucruri, vom lua și o decizie în perioada următoare. Eu abia aștept să o aduc acasă pe Eva. A început să înțeleagă lucruri deja. Când îi spui să facă anumite lucruri, chiar începe să înțeleagă. Elena e liniștită, în măsura în care se poate. E o mămică foarte bună și are grijă foarte mult de copil”, ne-a mai declarat Alexandrov.

