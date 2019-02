Cu toate că acum e vindecat, medicii i-au recomandat să nu se expună la soare. Lucru care îi e cam peste mână, mai ales când vine vorba de grădinărit la casa lui de vacanță din Câmpina.

„O să-mi iau o pălărie, ca să mă apere de soare. Am niște pălării pe acolo. Din când în când, va trebui să stau un pic și prin soare, dar nu exagerat. O să am grijă”, ne-a mărturisit interpretul de 70 de ani.

Grădina îi e prea dragă ca să stea departe de ea și să n-o îngrijească, așadar își asumă acest risc, de a se expune ultravioletelor. Totuși, în restul timpului, încearcă să urmeze întocmai indicațiile celor care l-au tratat. De exemplu, plajă nu mai face, nici măcar în vacanțe, fiindcă știe că de acolo i s-a tras boala.

„Am fost de curând în Dubai, într-o croazieră, și a fost foarte frumos. Eu am avut o problemă din cauza plajei și nu mai am voie să stau la plajă. Acum mă feresc de soare, iar în Dubai chiar nu am ieșit la plajă deloc. Sora mea a stat un pic. Ea a fost pentru prima dată acolo, eu am mai fost, și i-a plăcut tare mult. Sora mea de la Săpânța, cu ea am fost”, ne-a povestit Gheorghe Turda.

