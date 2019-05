În urmă 27 de ani, Iura Luncașu pleca din Republica Moldova, fără să-și anunțe părinții, pentru a da la teatru, marea lui dragoste. La 19 ani deja era pe scena Teatrului Național, însă când a intrat în televiziune, drumul lui a cotit brusc. Cu toate acestea, celebrul regizor mărturisește că în tot acest timp a rămas cu gândul la teatru. „Sunt prins cu filmul, încă am mult de lucru și nu-mi permit să mă împrăștii. Nu am timp și pentru teatru. Evident că am rămas cu gândul la teatru, m-aș întoarce oricând să fac teatru, dar în momentul de față sunt atât de prins de film, încât nu pot să mă gândesc la nimic altceva”, ne-a mărturisit Iura Luncașu.

Lucrează la continuarea filmului «Faci sau Taci»

Filmul despre vorbește Iura Luncașu este continuarea comediei „Faci sau Taci”, care a avut un mare succes la public, depășind așteptările regizorului. „Am avut parte de săli arhipline. N-am pățit niciodată așa ceva! A fost de departe cel mai reușit proiect al meu și m-am bucurat din plin de succes. Mie nu mi-au plăcut niciodată supele reîncălzite, dar la ăsta mă gândesc chiar foarte serios să elimin toată partea de acțiune și să fac doar comedie în partea a doua. Cu aceeași distribuție, desigur. Ea nu se va schimba sub nicio formă, pentru că oamenii au confirmat și îmi doresc să merg mai departe tot cu ei”, ne-a spus Iura Luncașu

VIDEO: Dumitru Angelescu

