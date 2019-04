Pentru a menține viu focul pasiunii, dar și pentru a se detașa cumva de toată agitația de zi cu zi, Jorge și Ramona și-au făcut un obicei sănătos: cel puțin o dată pe lună, stau doar ei doi, singuri, în vreme ce copiii rămân în grija bonei și a bunicii.

„Eu și soția mea, o dată pe lună, minim, ne rezervăm o cameră la hotel. În București. Mergem frumos la hotel amândoi și ne trăim viața. Asta le recomand tuturor celor care au copii. Nu mărim familia, dar repetăm. Ai nevoie de o pauză de la toată agitația de acasă”, ne-a povestit Jorge la emisiunea de turism a ziarului Libertatea, „Star Trips&Tricks”.

O dată pe an, pleacă singuri în vacanță

Mersul la hotel în București nu e singura metodă prin care cei doi mai „scapă” de copii. Cel puțin o dată pe an, ei pleacă fără juniori în concediu și aleg locații care nu acceptă copii.

„În Punta Cana a fost cea mai tare vacanță din ultimii ani. Cea mai relaxantă. Am ales special un hotel doar pentru adulți, dar nu vă gândiți la prostii. E pentru cupluri care vor să se ducă să se distreze și să se simtă bine, să nu vadă copii, să nu audă plânsete. E foarte tare ideea. Erau petreceri la piscină de dimineața până seara, când te duceai la micul dejun era DJ-ul deja acolo, era foarte tare atmosfera”, a dezvăluit Jorge în emisiunea de turism.

Pe Jorge și soția lui îi unește pasiunea pentru călătorii. Atât de mult le plac vacanțele, încât au ales să-și facă nunta peste hotare, într-o țară musulmană, în compania câtorva prieteni și rude.

„A doua nuntă, cu actuala mea soție, am făcut-o în Antalya. Fiind pasionați de călătorii, am zis să luăm toate neamurile, cele apropiate, să ne suim în avion, am luat cazare pentru 5 nopți cu all inclusive și a fost cea mai tare petrecere”, ne-a mai spus artistul.

