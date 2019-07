Lora s-a lansat în afaceri cu o cremă de față făcută după rețeta mamei sale

De Denisa Macovei,

Lora a lansat o cremă de față

„Nu pot să vă explic în cuvinte ce simt. Am impresia că astăzi se naște o nouă Lora, pentru că pe lângă muzică, ăsta a fost visul meu dintotdeauna. Mama fiind farmacistă, pensionată, are o agendă foarte mare și groasă, plină cu tot felul de rețete. Mama avea un laborator și veneai la ea și îți făcea acolo repede. Spuneai ce ai, se uita la tine și îți dădea ceva pentru pielea ta. Din rețelele mamei am luat ingredientele pe care le-am folosit în această cremă de zi, primul meu produs. Ne-a luat vreo trei ani să ajungem aici”, ne-a mărturisit Lora, care și-ar fi dorit ca femeia care a impulsionat-o să viseze la propria companie de cosmetice să fie alături de ea la evenimentul de lansare. „Eu sunt cotă parte din mama mea și automat e și inversă treabă. Mi-aș fi dorit să fie și ea în seara asta aici, dar sunt sigură că va fi mândră”.

A înregistrat rețeta la OSIM

După ce a verificat produsul, Lora nu l-a scos pe piață până nu a înregistrat la OSIM rețeta după care a fost făcut, tocmai pentru ca cineva să nu-i copieze preparatul. „Produsul nu a fost testat pe animale, ci pe oameni. În primul rând, pe mine. Eu am fost cobaiul numărul 1 și apoi am avut un eșantion mare de persoane care au acceptat să facă acest test cu crema. A fost foarte important tot traseul ăsta, pentru că a trebuit să obținem toate aprobările. Totul este înregistrat la OSIM. Nu este nimic care să nu fie foarte bine gândit, să nu fie înregistrat, testat. De la produs la ambalaj, totul a primit aprobările de rigoare. Iar acum lucrăm la crema pentru ochi, la crema de noapte și la seruri. Totul se realizează în laboratoare din România, la cel mai înalt nivel”, ne-a mai mărturisit cântăreața.

