Vedeta TV recunoaște că e pentru prima dată când nimeni și nimic nu o presează să se întoarcă rapid la lucru.

„Este cel mai lung concediu din viața mea. Nu am mai stat atât de mult timp acasă, dar cred că se și cerea la un moment dat, pentru că eu cu Carla am stat doar două luni și am avut emisiuni până aproape să nasc, deci am stat foarte puțin acasă cu ea. Cu Vladimir am stat câteva luni, iar acum cred că s-a cerut cumva, la al treilea copil. Adică bucuria e foarte mare când vin ei de la grădiniță și mă găsesc acasă sau când merg eu și îi iau de la grădiniță sau când mergem împreună la tot felul de activități, pe care înainte le mai delegam, îl mai trimiteam pe taică-su, se mai ocupa bona sau pur și simplu mai săream peste activități. Acum însă le bifăm pe toate și îi simt și pe ei foarte relaxați. Carla zice: „Ea e mama mea!”

Se laudă că în sfârșit apar la grădiniță și mă cunosc și eu cu părinții. Și asta mă bucură. Avem serbare marți și iar suntem foarte entuziasmați, repetăm rolul acasă, căutăm rochițe, mergem la piscină, mergem la balet. E foarte frumoasă viața de mamă”, ne-a spus Mirela Vaida la Interviurile Libertatea Live.

Ea preconizează că își va relua din toamnă activitatea la Teatrul Constantin Tănase, dar și cântările alături de bandul său Vaida Show, pentru care are multe cereri.

Organizează botezul lui Tudor

Până când i se va ivi proiectul potrivit pentru a reveni în televiziune, Mirela Vaida se ocupă îndeaproape de familie, mai ales că în curând își va creștina bebelușul, pe Tudor Ștefan, în vârstă de două luni.

„Ne pregătim de botez, suntem în stadiul de dat telefoane. Deja suntem la al treilea botez, știm la cine să apelăm pentru baloane, pentru petrecerea copiilor. Vor veni colegi și prieteni, în jur de 50 de invitați. Vrem să facem o petrecere relaxată, undeva la iarbă verde, în natură, la Snagov”, ne-a spus ea. Proaspăta mămică nu a cântat nici la petrecerile de botez ale celorlalți doi copii Carla (4 ani) și Vladimir (2 ani și 8 luni). Distracția va fi asigurată de colegi de breaslă. „Dacă e nevoie, mie nu mi-e greu să iau microfonul și să încep să cânt, mai ales că revin încet-încet la ceea ce îmi place să fac: la muzică. Voi avea și band, voi avea și invitați, voi avea și artiști. Deocamdată îți pot spune că vin cei de la Mahala Rai Banda, pe care îi știu de mult. Vor fi animatori pentru copii. Vrem să ne distrăm”, a adăugat Mirela.

Nu exclude al patrulea copil

Deși multe persoane au avertizat-o că viața cu trei copii nu e deloc ușoară, după două luni de experimentare, proaspăta mămică susține că se descurcă. E drept că are ajutor – o bonă -, însă ea este pe baricade la dispoziția celor trei prichindei.

„Nu e o problemă să vină și al patrulea, cred că pot să-i stăpânesc. Vreau să revin în activitate, să am în fiecare zi din nou un loc în care să merg la muncă, să îmi recapăt valențele profesionale, artistice sau, de ce nu, chiar jurnalistice. Adică nu pot să o țin numai dintr-un copil în altul, dacă nu am și aceste pauze de activitate”, a conchis Mirela Vaida.

