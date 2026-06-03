Zeci de controale au fost efectuate de polițiști în minivacanța de Rusalii

Peste 52.000 de persoane au tranzitat granițele din vestul țării în perioada 1-4 iunie 2026, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră, citate de portalul de știri locale Tion.ro.

În cadrul controalelor intensificate din minivacanța de Rusalii, autoritățile au descoperit un permis de conducere falsificat și un autoturism dat în urmărire internațională de autoritățile germane.

În doar patru zile, polițiștii de frontieră au efectuat peste 5.300 de verificări cu ajutorul aplicației eDAC, conectată la bazele de date naționale și europene. În urma acestor controale, au fost constatate 44 de ilegalități, dintre care 13 infracțiuni și 31 de contravenții. Valoarea totală a amenzilor aplicate a depășit 17.000 de lei.

Șoferul sârb avea permisul de conducere falsificat

Un bărbat de 39 de ani, cetățean sârb, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița cu un permis de conducere aparent valabil.

Însă în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că documentul fusese modificat pentru a include categoria A, necesară pentru conducerea motocicletelor.

„Bărbatul este acum cercetat pentru fals material în înscrisuri oficiale”, au declarat reprezentanții autorităților, conform sursei citate mai sus.

Un șofer a încercat să intre în țară cu un BMW căutat în Germania

Un alt incident notabil a avut loc la Sânnicolau Mare, unde polițiștii de frontieră au oprit un autoturism înmatriculat în România.

După verificări în bazele de date, s-a constatat că vehiculul, evaluat la aproximativ 120.000 de lei, era căutat de autoritățile din Germania. Mașina a fost confiscată, iar cercetările continuă pentru a stabili cum a ajuns aceasta în posesia șoferului.

Cazul din Timiș amintește de momentul în care un șofer român și-a furat propriul BMW, pe care l-a găsit în Germania după ce îi fusese furat în timpul unei vacanțe în România. La acel moment autoritățile au demarat o anchetă și ambii proprietari ai BMW-ului au fost audiați.