Istvan Kovacs a fost inclus de FIFA pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026. El va participa la turneul final alături de brigadă sa, formată din Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Este a doua Cupa Mondiala din cariera arbitrului de 41 de ani din Carei, dupa ediția din 2022 din Qatar.

VAR corectează și cornerele

Una dintre cele mai importante schimbări aprobate de IFAB implică extinderea puterilor sistemului de asistență video pentru arbitraj (VAR).

Acesta va putea interveni pentru a sancționa faulturile comise în careu înainte ca mingea să fie în joc, în cazul loviturilor de colț sau al loviturilor libere.

„Dacă infracțiunea îndeplinește criteriile stabilite, VAR va recomanda o revizuire pe teren, iar arbitrul va decide daca infracțiunea a avut loc înainte ca mingea să fie în joc. În acest caz, se vor aplica sancțiunile disciplinare adecvate, iar lovitura de colț sau lovitura liberă va fi repetată”, a precizat IFAB.

„Roșu”, dacă îți acoperi gura!

În cadrul noilor reguli, jucătorii care își acoperă gura în timpul unor schimburi de replici agresive cu adversarii vor primi cartonaș roșu.

În schimb, gestul este permis în „situații amicale”.

Eliminare și când părăsești terenul în semn de protest

De asemenea, orice jucător sau antrenor care părăsește terenul în semn de protest va fi eliminat automat, o măsură inspirată de incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni.

Jucătorii senegalezi au părăsit terenul timp de câteva minute, în meciul cu Maroc, au revenit pe teren și au învins cu 1-0, cucerind trofeul. Ulterior, CAF a acordat titlul, la „masa verde”, gazdelor din Maroc!

5 secunde pentru aut și corner

Pentru a reduce întârzierile, IFAB introduce o limită de 5 secunde pentru executarea repunerilor din aut și a loviturilor de poartă.

În cazul în care timpul este depășit, adversarii vor primi mingea sau, în cazul loviturilor de poartă, se va acorda un corner.

Schimbare în 10 secunde

Totodată, jucătorii trebuie să părăsească terenul în cel mult 10 secunde la schimbare; în caz contrar, înlocuitorul lor va putea intra doar la următoarea întrerupere a jocului, cu aprobarea arbitrului.

Regula i-a costat scump pe islandezi în meciul amical împotriva Japoniei. Kristian Hlynsson a avut nevoie de mai mult de 10 secunde pentru a părăsi terenul, iar înlocuitorul său, Isak Thorvaldsson, a trebuit să aştepte următoarea întrerupere a jocului pentru a intra pe teren. În acest interval de timp, când Islanda era în inferioritate, a primit singurul gol al meciului.

Stai un minut „afară” după ce intervine medicul

Un alt aspect important este interdicția temporară de a reintra pe teren timp de un minut pentru jucătorii care necesită tratament medical. Modificarea este inspirată din handbal, unde ieși 3 atacuri pentru ce a intervenit doctorul.

Există excepții pentru accidentările grave, precum o contuzie suferită de portar sau o accidentare a executantului unei lovituri de pedeapsă.

Analiză pentru „galbene” și „roșii”

În plus, arbitrii VAR vor avea acum autoritatea de a revizui acordarea cartonașelor galbene și roșii, precum și deciziile greșite legate de lovituri din colț.

Pauze de hidratare

În premieră, fiecare meci al turneului va include o pauză de hidratare de trei minute la mijlocul fiecărei reprize, o măsură menită să ajute jucătorii să facă față condițiilor meteo Mexic și America de Nord.

Pe de altă parte, la meciurile de la Campionatul Mondial al cluburilor, organizatorii au întrerupt partidele în cazul ploilor puternice.

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