Interpretul de 66 de ani stârnește admirația multor tineri cu modul său nonconformist și practic de a se mișca prin oraș când merge la emisiuni ori evenimente.

”Mă simt foarte atașat de mașinuța asta minune, am una un pic diferită și la New York. Nu vreau să-i fac reclamă, dar pentru mine este cea mai importantă invenție urbană din ultimii ani, una care-mi scutește timp, bani și datorită căreia am redescoperit, după aproape 30 de ani, orașul meu drag, multe locuri din București de care mă leagă amintiri din perioada comunistă. Nu-ți trebuie decât o priză electrică, cât timp cât bei o cafea, și puțin curaj, pentru cei de vârsta mea”, se laudă temerarul artist cu dublă cetățenie, română și americană.

”Zilele trecute m-am întors dintr-o călătorie de câteva zile în sudul Statelor Unite, unde am fost invitat la un concert umanitar, în Phoenix, Arizona. E uimitor ce amploare au luat vehiculele electrice, fie ele și pe două roți, pe tot globul! Ce zic puștii când mă văd pe trotinetă, în oraș? Mă salută din priviri, nu cred că sunt atât de neobișnuit în traficul pietonal. Mai ales că mă și îmbrac ca ei”, se amuză George Rotaru.

”Trotineta mea nu face grevă niciodată, cum fac taximetriștii. Cum să nu profit de plimbările cu ea?”, a încheiat interpretul.