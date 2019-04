Raluca Bădulescu s-a împrumutat la bănci ca să-și ia haine

Chiar dacă se desparte cu greu de haine și de accesorii, Raluca Bădulescu a vrut să facă ordine în dressing și, împreună cu Cristina Dorobanțu, colega ei de la „Bravo, ai stil”, a organizat un „shop my closet”. În vâltoarea evenimentului, în timp ce se despărțea de gențile și pantofii pentru care a pătimit atât, Raluca ne-a mărturisit că, deși a venit vremea să dea din haine, sigur va pleca acasă cu altele, cumpărate de la Cristina.

„Plângeam mai devreme pentru o gentuță, i-am zis «pa, la revedere». Oricum, azi nu plec de aici cu mâna goală, pentru că nu se poate să vii într-un loc unde se vinde ceva și să pleci cu mâna goală. Am ochit ceva de la Cristina”, ne-a spus Raluca, în timp ce se gândea dacă să se despartă sau nu de o pereche de cizme:

„Să știți că sunt cizmele pe care le-a purtat și Rihanna, sunt Tom Ford, au fost 3.000 de dolari și eu le-am purtat o singură dată la «Bravo, ai stil», dar m-am gândit să mă despart de ele”.

Raluca este o împătimită a shoppingului și nu de puține ori și-a cumpărat lucruri din bani împrumutați.

„Am avut credit la bancă, pe bune, fără caterincă, să-mi iau niște chestii. Am ajuns și la nivelul în care am mâncat în trei zile un burger pentru o geacă. La Londra eram. Acum sunt mai responsabilă. Soțul meu mă mai trage de mânecă, dar când întoarce spatele, eu imediat comit ceva”, ne-a mărturisit vedeta.

Și-a luat haine pe ascuns de familie

Încă din copilărie Raluca avea obiceiul de a-și cheltui și ultimul ban pe haine, ba chiar se împrumuta, fără să mai restituie suma, de la membrii familiei. „Tot timpul mi-am luat haine pe ascuns. Și acum mai fac asta, mă ascund de soțul meu, îi zic că trebuie să-mi iau că ne râde lumea. Și când eram mică-mică mai luam bani de la soră-mea cu împrumut. Pentru o hăinuță, uitam de omenie”, a mai spus amuzată Raluca.

VIDEO: Bogdan Sorocan

