Schimbări în relația lui Lili Sandu cu modelul Silviu Țolu

„E ceva mai comodă. Chiar și acum, când am fost în Istanbul, a avut un episod. Eu voiam să mă mai plimb prin bazar și ea mi-a spus că nu mai poate să meargă. Am urcat-o într-un taxi, ea s-a dus la hotel și eu am rămas să iau locul la picior, apoi m-am întors pe jos acasă”, ne-a mărturisit Silviu.„Știi cum e femeia. Odată ce are inelul… e ok, îl trimite singur și ea se duce acasă”, a explicat imediat Lili, arătându-ne prețioasa bijuterie primită luna trecută, chiar de ziua ei de naștere.

Cei doi se înțeleg atât de bine, încât niciodată nu s-a pus în discuție ca unul dintre ei să fie obligat să facă ceva împotriva voinței. Atunci când Lili nu mai vrea să se plimbe cu Silviu, el nu-i aduce nici un reproș, din contră, își vede liniștit de drumul lui: „Am înțeles că e obosită. Când poate, poate, când nu, pot să merg singur”.

Nu lasă gelozia să le umbrească relația

Cei doi logodnici ne-au mărturisit că sunt geloși în limita bunului simț, nu fac niciodată un caz din asta și mai ales nu se ceartă din cauza geloziei. Spun că n-au de gând să se transforme în detectivi și să-și controleze partenerul de viață. „Și când ieșim la club, dacă suntem cu prieteni și eu nu pot să mai stau, se întâmplă ca el să rămână. Fără probleme. Dar de cele mai multe ori ne înțelegem și plecăm împreună. Cheia succesului într-o relație este să nu facem pe polițiștii”, a explicat ea.

