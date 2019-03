VIDEO/ Ziua e băiat, pe scenă e femeie. Juratul travestit din emisiunea Loredanei vorbește despre modul în care a ales să trăiască

Alexander White și-a dorit enorm să fie cântăreț, însă, din păcate, vocea nu l-a ajutat să urmeze acest drum, așa că a găsit o alternativă: dansul. Pe lângă show-urile pe care le face, tânărul se numără și printre cei 100 de jurați de la emisiunea „Cântă acum cu mine”. Chiar dacă în cea mai mare parte trăiește ca un bărbat, mintea lui Alexander fuge către lucrurile specifice femeilor. Ca dovadă: în pauzele filmărilor din Polonia pentru emisiunea de la PRO TV, tânărul făcea cumpărături și își alcătuia ținutele pentru show.

„Am făcut shopping. În Polonia, reducerile au fost foarte mari, totul este foarte ieftin acolo. De acum înainte, acolo mă duc în perioada reducerilor. Am devorat magazinele, m-am întors cu toate pungile la hotel și nu aveam loc în bagajul cu care am venit. Pic de loc n-am mai avut așa, că am lăsat câteva lucruri la hotel, ca să-mi încapă pantofii noi sau hainele”, ne-a povestit Alexander. Darnic, i-a ajutat pe colegii lui cu diverse accesorii în timpul filmărilor: „Ba o curea, ba o coroniță cu flori, una, alta. Era stop boutique. Dacă aveai nevoie de ceva, găseai la mine”.

Nu se lasă influențat de opinia publică

Dacă la început îl deranja faptul că unii oameni priveau într-un mod ciudat felul lui de a fi, acum pur și simplu nu se mai lasă influențat. Din fericire pentru el, la filmări nu a avut parte de nici un moment stânjenitor.

„La «Cântă acum cu mine» am avut parte de oameni deschiși la minte și diverși, ne-am înțeles cu toții, am împărțim totul la masă, în cabină, așa nu m-am mai înțeles cu nimeni”, ne-a mai spus Alexander White.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Sorin Cioponea

