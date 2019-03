Adela Popescu, despre avantajul unei familii numeroase

Chiar dacă mama artistei a acceptat cu drag să se mute de la Șușani la București și este mai mult decât fericită să stea cu cei doi nepoți, Alexandru și Andrei, Adela și Radu sunt de părere că femeia merită și ea câteva zile de respiro. Așa că atunci când vine vorba de vacanță, prezentatoarea TV le dă liber bunicilor, ca aceștia să se relaxeze separat, unde vor ei, însă are grijă să nu rămână fără ajutor. Profitând de faptul că are o familie numeroasă și foarte unită, prezentatoarea de la ”Vorbește lumea” a găsit soluția ca în vacanțe să nu fie depășită de situație. A testat-o în prima călătorie cu Alexandru, fiul cel mare, iar anul acesta va repeta experiența în prima vacanță a lui Andrei, mezinul. „Mergem cu fratele meu, cumnata mea și cele două fetițe ale lor. Cu ele am fost și în prima vacanță a lui Alexandru și ăsta este unul dintre motivele pentru care a fost foarte ușor. Nepoatele mele sunt extraordinar de dulci și fiind fetițe mai mari, își doresc să fie mămici. În Grecia se certau care să stea mai mult cu Alexandru și eu eram: «luați-l de tot». M-am scos și vacanța asta fără să mai plătesc locul unei bone”, ne-a spus Adela.

Mama prezentatoarei vrea și o nepoțică

Adela Popescu nu s-a întors încă pe micul ecran, preferând un concediu de maternitate ceva mai lung decât cel pe care l-a avut cu Alexandru. Urmează să revină pe post odată cu un nou sezon de „Vorbește lumea”, undeva pe la sfârșitul verii. Cu cine vor rămâne băieții atunci? Cu mama vedetei, Doina Popescu, fostă educatoare, care nu numai că nu e speriată de faptul că urmează să aibă grijă de doi copii, dar așteaptă cu sufletul la gură și un al treilea bebeluș, de preferință o fetiță!

