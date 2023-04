Fiecare video de prezentare va include un loc din Ucraina alături de un echivalent din Marea Britanie și din țara participantă. Locurile vor fi conectate printr-o tematică similară, cum ar fi parcuri, castele, artă stradală, porturi, clădiri colorate, plaje, râuri și lacuri.

Cele 37 de „cărți de vizită” vor prezenta 111 locuri, de la Monumentul Independenței din Kiev la Angel of the North și Stonehenge din Marea Britanie. Fundalul sonor va fi compus de Dmytro Shurov, un muzician și compozitor ucrainean din Kiev, care a făcut parte din juriul show-ului The X Factor Ucraina.

Compania de producție TV Windfall Films a colaborat cu compania ucraineană de film 23/32 Films, care a organizat producţia și a obţinut autorizaţii pentru filmările aeriene din Ucraina, relatează agerpres.ro.

„Conceptul creativ al cărţilor de vizită este aşteptat cu nerăbdare de fani în fiecare an”, a declarat Rachel Ashdown, comisar BBC pentru Eurovison.

Și a continuat: „Reprezintă modalitatea perfectă de a prezenta fiecare recital unei audienţe totale de 160 de milioane de telespectatori de pe întreg globul şi abia aştept ca publicul să vadă ce le-am pregătit anul acesta cu prilejul difuzării semifinalelor şi a finalei.

Recomandări DOCUMENTE. Cum și-au inventat și rezervat posturi fixe de șef doi directori interimari dintr-o instituție de stat: „Având în vedere situaţia de criză în care ne aflăm”

Întrucât Regatul Unit, Ucraina şi ţările participante vor fi «unite prin muzică», privitorii vor fi surprinşi să descopere ce alte lucruri îi mai unesc”.

Sarah Cherniavskyi, producătoare executivă a 23/32 Films, a declarat: „Suntem fericiţi să participăm la acest proiect şi să arătăm că e încă posibilă în Ucraina filmarea la orice nivel de dificultate.”

„Ediţia de anul acesta a Eurovision, deşi nu are loc în Ucraina din cauza invaziei ruseşti, va fi centrată în jurul ţării noastre”, a mai spus ea.

Eurovision 2023, în Marea Britanie

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare, transmise în direct la TVR, potrivit unui comunicat de presă al TVR.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Recomandări Marele secret al unei mari artiste. Soprana Angela Gheorghiu a semnat, în studenție, un angajament cu Securitatea. La dosar există o singură notă informativă

Marea Britanie găzduieşte cea de-a 67-a ediţie a concursului Eurovision în locul Ucrainei, câştigătoarea competiţiei de anul trecut. Ca urmare a invaziei în curs a Rusiei asupra Ucrainei, Kievul a predat îndatoririle de gazdă Marii Britanii, care s-a clasat pe poziţia secundă la Eurovision Song Contest 2022.

Eurovision 2023 va avea loc în perioada 9 – 13 mai. România va fi reprezentată la Eurovision 2023 de Theodor Andrei.

GSP.RO Titi Aur, după accidentul auto mortal în care a fost implicată Monica Odagiu: „Am văzut imaginile, le-am analizat cu atenţie". Ce a remarcat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Îţi mai aduci aminte de Robert Powell din 'Iisus din Nazaret'? Incredibil cum arată acum, nu îl recunoşti

Viva.ro Mama lui Alexandru, tânărul lovit mortal de actrița Monica Odagiu, primele declarații! Ce a dezvăluit despre fiul ei: 'Era...'

TVMANIA.RO Ce le-a interzis Jennifer Garner copiilor săi și ai lui Ben Affleck. „Nu e bine pentru ei!”

Observatornews.ro Cât costă un kg de căpşune româneşti din prima recoltă. Preţul e ameţitor, dublu faţă de al celor din import

Știrileprotv.ro O femeie din Mexic i-a interzis soțului său să iasă din casă sau să lucreze, de teamă să nu-l fure cineva. „Este foarte chipeș”. Cum arată bărbatul

FANATIK.RO Funcția cuptorului de care puțini știu. Te scapă de o mare bătaie de cap când pregătești mâncarea

Orangesport.ro "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

Unica.ro Naomi Hedman, pe mâna medicilor: 'Cazul meu a fost dificil!' Ce intervenție și-a făcut iubita lui Florin Ristei