Sunt analizate 16 variante de traseu

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a precizat joi, 4 iunie, că sunt analizate 16 alternative de traseu pentru ,,Autostrada București-Giurgiu”, primul drum de mare viteză care se proiectează la frontiera cu Bulgaria.

Analiza variantelor de traseu este una dintre cele mai importante etape în cadrul elaborării Studiului de Fezabilitate, realizat de asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider), Emay Uluslararasi Mühendislik Ve Müşavirlik Anonim Şirketi. Potrivit CNIR, valoarea contractului este de 33.006.329,86 lei, fără TVA.

„Prestatorul analizează, în etapa analizei multicriteriale (AMC1), 16 alternative de traseu pentru a stabili costul, timpul de parcurs și impactul asupra mediului în cazul fiecărei alternative. Această etapă cuprinde o variantă largă de trasee pentru a acoperi toate posibilitățile și conexiunile și are la bază constrângerile de mediu (Sit Natura 2000), investițiile de pe traseu sau restricții ale autorităților naționale”, a transmis CNIR.

16 trasee, analizate pentru Autostrada București - Giurgiu: Varianta finală este condiționată de poziția noului pod peste Dunăre
Cele 16 alternative de traseu analizate pentru București – Giurgiu. Foto: CNIR

Varianta finală, confirmată abia după ce se va stabili poziția noului pod peste Dunăre

După finalizarea analizei multicriteriale se vor selecta cele mai bune două variante conform criteriilor: tehnic (riscuri geofizice, geotehnice și hidrogeologice), financiar (costuri), mediu și social (accesibilitatea către zonele deservite).

Variantele de traseu analizate în această etapă asigură conectivitatea cu rețeaua rutieră existentă Autostrada A0 București, Autostrada A1 București-Pitești, Autostrada Soarelui-A2 și Centura Giurgiu, respectiv cu viitoarele investiții A6 București-Alexandria și noul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2.

Ulterior, CNIR va selecta, pentru a fi analizate în etapa următoare (AMC2), doar primele două variante care vor obține cel mai bun punctaj.

„Varianta finală de traseu va putea fi confirmată exclusiv după ce va fi stabilită poziția noului pod peste Dunăre”, potrivit sursei citate.

Începe construcția tronsonului Ruse – Veliko Tărnovo

În afară de București – Giurgiu, primul drum de mare viteză care se proiectează până la frontiera cu Bulgaria, au început lucrările și la Autostrada Ruse – Veliko Tărnovo, care va scurta cu o oră drumul românilor spre Grecia.

„Asigurare condițiilor de transport la standarde europene pe acest coridor devine cu atât mai necesară, cu cât lucrările la Autostrada Ruse-Veliko Tarnovo (133 km), care va asigura legătura cu Sofia și mai departe cu Grecia și Turcia au început în urmă cu câteva zile și pe tronsonul Ruse-Byala”, au mai transmis reprezentanții CNIR.

Construcția unui tronson de 40,14 km între orașele Ruse și Byala, din autostrada Ruse-Veliko Tărnovo, a început la sfârșitul lunii mai, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale din Bulgaria.

Proiectul tehnic este finalizat, iar terenurile necesare au fost deja expropriate. Contractul include atât proiectarea, cât și execuția, fiind atribuit consorțiului condus de DZZD HEMUS-16320. Din această asociere fac parte și companiile Infra Expert AD, Automagistrali – Cerno More AD, Putinzheneringstroy-T EAD și Transconsult-22 EOOD. Valoarea contractului se ridică la 448,16 milioane de euro, fără TVA. De asemenea, supervizarea construcției va costa încă 6,5 milioane de euro.

Autostrada Ruse-Veliko Tărnovo va avea 132,84 km lungime, fiind împărțită în trei loturi: Ruse-Byala (40,14 km), ocolirea orașului Byala (35,4 km, lucrările au început în 2023) și Byala-Veliko Tărnovo (57,2 km).

Ruta autostrăzii va porni din Ruse, de la cel de-al treilea pod planificat peste Dunăre, și va ajunge în orașul Debeleț, unde traficul va fi împărțit în direcția Pasului Șipka și Pasului Republicii. Construcția sa va asigura o legătură între țările din nord-estul Europei prin România și Bulgaria cu Grecia și Turcia, precum și între Marea Baltică și Marea Mediterană.

Primele două loturi, până la Byala, sunt estimate a fi deschise traficului în perioada 2028-2029. Întregul tronson de mare viteză până la Veliko Tărnovo ar urma să fie finalizat complet în jurul anului 2030.

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