Cât costă un litru de benzină și motorină, vineri, 5 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, costurile minime la benzină și motorină nu s-au schhimbat în ultimele 24 de ore, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cea mai ieftină benzina standard din București se vinde azi cu 9,62 lei/l, cea mai ieftină motorină costă 9,53 lei/l.

Cât costă benzina în București, vineri, 5 iunie 2026

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește vineri de la 9,62 lei/l, același preț menținut încă de vinerea trecută, și se găsește la stațiile Petrom.

Socar menține costurile de joia trecută, astfel că benzina se găsește la aceste stații cu 9,64 lei/l.

Și Rompetrol stagnează și vinde carburantului vineri, 5 iunie 2026, cu 9,68, preț rămas constant de o săptămână.

La fel este și la stațiile OMV, unde carburantul se vinde cu tot 9,68 lei/l, preț constant de joia trecută.

Același preț este și la Mol, de 9,68 lei/l, costul constant de vinerea trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil nu au schimbat prețurile și vând carburantul tot cu 9,68 lei/l, același cost de miercuri.

Raportat pe orașe, benzina se vinde vineri, 5 iunie 2026, cu minimul din București, de 9,62 lei/l, același preț menținut încă de vinerea trecută, în Timișoara, Iași și Constanța. Mai ieftin este carburantul în Cluj-Napoca, la prețul de 9,49 lei/l, cost rămas neschimbat tot de o săptămână.

Cât costă motorina în București vineri, 5 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, vineri, 5 iunie 2026, la prețul de 9,53 lei/l, preț neschimbat de luni, și este la stațiile Petrom.

Socar, de asemenea, menține prețul motorinei standard, astfel că o vinde cu 9,54 lei/l, preț rămas constant de sâmbăta trecută.

Rompetrol menține, de asemenea, prețul de 9,59 lei/l, care este neschimbat de marți.

La OMV, costul motorinei este același de vinerea trecută, iar carburantul se vinde azi tot cu 9,59 lei/l.

Stațiile Mol mențin și ele prețul combustibilului încă de marți, astfel că îl vinde vineri, 5 iunie, cu 9,59 lei/l.

Tendința se menține și la Lukoil, care vinde motorina la același cost, de 9,59 lei, preț care nu a mai modificat tot de marți.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește vineri, 5 iunie 2026, la prețul de 9,53 lei/l, preț neschimbat încă de luni, în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,49 lei/l, prețul de luni.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți vineri, 5 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este vineri, 5 iunie 2026, la prețul de 9,05 lei, același cost din ziua precedentă, și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,49 lei/l, preț rămas neschimbat de marți, și poate fi cumpărată de la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.