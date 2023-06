În curând, Ioana Ginghină se căsătorește pentru a treia oară, de această dată cu Cristi Pitulice. Petrecerea de nuntă o vor face chiar în curtea casei lor, alături de cei mai apropiați prieteni. Fostul soț, Alexandru Papadopol, nu e invitat la eveniment, chiar dacă au o relație bună.

Ioana Ginghină, despre nuntă: „Eu nu am nicio problemă să vină Alexandru, dar mă gândesc că l-ar deranja pe Cristi”

„Nu îl invit pe fostul soț. Ideea este că eu nu am nicio problemă să vină Alexandru, dar mă gândesc că l-ar deranja pe Cristi. Eu nu aș accepta nicio fostă de-a lui, mă pun în pielea lui. De ce să vină? Am avut banchet la Ruxandra și ne-au chemat și pe noi, părinții, să facem o poză.

Am fost cu Alexandru, am făcut o poză toți trei și am zis că vreau și eu o poză singură, să o înrămez, și ar fi culmea să o înrămez cu toți trei. Am postat doar eu cu copilul, deși era și Alexandru acolo”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe PRO TV.

Totodată, ea a mai povestit că partenerul ei, Cristi Pitulice, a fost deranjat când Alexandru Papadopol îi trimitea atenții, după despărțire, când ieșea în oraș cu Ruxandra, fiica lor. „Să fim sinceri, dacă nu era Ruxandra, probabil că noi nu mai țineam legătura, de asta zic că n-ar avea ce să caute la nuntă.

Cristi Pitulice: „Măi, Ioana, ce părere ai avea dacă ar veni o fostă de a mea cu prăjituri pe la poartă, ce ai zice?”

Cristi nu a mai fost însurat. Dar eu spun din experiență. Când Ruxandra mai ieșea și mai mânca cu tatăl ei prin oraș, când venea acasă, îmi aduce și mie și îmi spunea că «Ți-a trimis tata sushi». Se duceau undeva, venea iar și spunea: «Știe tata că ții post, dar ți-a trimis și ție ceva» și cumva tot veneau cadouri de la tata, de câte ori pleca Ruxi, și m-a întrebat într-o zi Cristi: «Măi, Ioana, ce părere ai avea dacă ar veni o fostă de a mea cu prăjituri pe la poartă, ce ai zice?».

Și zic nu știu, probabil i le-aș pune în cap și zice: «Cam asta simt și eu». Se simțea ciudat că vine mereu fostul cu câte o prăjiturică”, a continuat actrița.

Ioana Ginghină, declarații despre fiica ei și a lui Alexandru Papadopol

Actrița a trecut recent prin emoții mari, fiica a absolvit clasa a VIII-a și a susținut examenele pentru Evaluarea Națională. Vor sărbători împreună, căci vor merge într-o vacanță. „Nu a fost așa o perioadă aglomerată, a fost mai mult cu emoții. Suntem bine, acum așteptăm rezultatele.

Emoțiile au fost, într-adevăr, altele. Dacă nu neapărat ale ei, ale mele, altfel de emoții. Întotdeauna am încurajat-o, că nu contează neapărat rezultatul final cât contează foarte mult să fie ea împăcată că a făcut tot ce a putut ca să fie bine”, a declarat Ioana Ginghină la Antena Stars. Până acum, vedeta nu a declarat ce note a obținut fiica ei la examen.

