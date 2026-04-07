Dincolo de miile de minute petrecute pe marginea terenului, Mircea Lucescu a construit, cu aceeași răbdare și rigoare, un patrimoniu solid. Averea sa, estimată la aproximativ 40 de milioane de euro, nu a fost niciodată un subiect de etalare ostentativă, ci rezultatul a peste șase decenii de muncă neîntreruptă la cel mai înalt nivel.

Mircea Lucescu a murit, astăzi, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din București.

Ce avere avea Mircea Lucescu din fotbal

Mircea Lucescu a început să câștige sume peste medie încă din anii ’60-’70 ca jucător de top și căpitan al naționalei. Totuși, adevărata acumulare a început după Revoluție:

Anii ’90 (Italia și Turcia): Contractele la Pisa, Brescia, Reggiana și apoi marele pas la Inter Milano (unde a încasat un milion de euro în doar câteva luni în 1999) i-au oferit capitalul inițial serios.

„Epoca de Aur” (2004–2016): Cei 12 ani petrecuți la Șahtior Donețk au fost motorul principal al averii sale. Cu un salariu mediu de 3-4 milioane de euro pe an, plus bonusuri de performanță uriașe pentru câștigarea Cupei UEFA și a numeroaselor titluri, Lucescu a strâns doar din salarii peste 40-50 milioane de euro (brut).

Investiții făcute de Mircea Lucescu cu banii câștigați din fotbal

Câștigurile sale impresionante din perioada petrecută în Ucraina sau Turcia nu au fost risipite, ci investite cu o înțelepciune rară în fotbalul românesc. Lucescu a crezut în potențialul țării sale, direcționând resursele către proiecte care să dăinuie:

Proiectele rezidențiale dezvoltate în zonele Floreasca și Lacul Morii din București reprezintă astăzi repere ale calității. Aceste investiții, gestionate cu discreție alături de familie, au fost gândite ca o ancoră de siguranță pentru viitorul nepoților săi;

A susținut industria românească: Prin acțiunile deținute la companii precum Romradiatoare Brașov, Mircea Lucescu a demonstrat că a înțeles importanța susținerii capitalului autohton, fiind un investitor atipic pentru lumea sportului, orientat spre producție și valoare pe termen lung.

Fotbalul, o pasiune mai presus de cifre pentru Mircea Lucescu

Chiar și în ultimul capitol al carierei sale, revenirea la cârma echipei naționale a României a demonstrat că, pentru Mircea Lucescu, motivația nu a fost niciodată financiară. Într-o eră a contractelor astronomice, el a acceptat să revină acasă pentru un salariu simbolic față de cota sa mondială, mânat doar de dorința de a vedea tricolorul fluturând din nou la un turneu final. Astfel, Mircea Lucescu a acceptat un salariu de 324.000 de euro pe an la naționala României.

O moștenire pentru generațiile viitoare

Mircea Lucescu lasă în urmă o familie unită, care va gestiona mai departe nu doar resursele materiale, ci mai ales valorile pe care acesta le-a promovat: munca asiduă, curiozitatea intelectuală și demnitatea.

Dacă trofeele sale vor rămâne în vitrinele muzeelor de fotbal din București, Donețk sau Istanbul, investițiile sale rămân ca o dovadă a faptului că un mare campion știe să fie un lider și în afara terenului, pregătind terenul pentru cei care vin din urmă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE