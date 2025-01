Violeta este fiica Andreei Marin din căsnicia cu Ștefan Bănică jr și are parte de susținerea părinților în tot ceea ce face. În curând, ea va pleca în Statele Unite ale Americii, acolo unde va studia la o facultate de prestigiu. Și-a dorit de mică să devină avocat, iar acum face toate demersurile pentru a-și urma visul.

Recent s-a scris că Violeta ar purta bijuterii foarte scumpe de la un brand de lux. Prezentă în emisiunea moderată de Cătălin Măruță la PRO TV, fiica Andreei Marin a recunoscut că bijuteriile pe care le poartă nu sunt originale.

„Vă zic sincer, eu nu mi-am luat bijuterii scumpe niciodată. Nici acestea nu sunt de… firmă, să zic așa”, a spus Violeta.

„Noi suntem altfel educate”, a completat Andreea Marin.

„Mi se pare că un lucru dacă este de calitate, nu trebuie să vină neapărat de la o firmă. Asta este opinia mea personală, nu trebuie să judecați. Dacă găsiți un fake la un preț bun, care arată la fel ca originalul și nu vă înverzește mâna… nu aveți de ce să dați atâția bani pe original”, a mai spus Violeta Bănică.

„Când o să devii un mare avocat și o să ai banii ăia, atunci ți le iei singură pe banii tăi și munca ta”, a spus fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize”.

Și Cătălin Măruță a intervenit: „Când o să fii avocat, tu o să-i clienți care o să-i dea în judecată pe ăia care fake-uri, pentru că le iau din brand”.

„Cred că de la 13 mi se spune că am acid în buze”

De asemenea, prezentatorul TV a adus în discuție și un subiect care a stârnit controverse în mediul online. Mai multe persoane au spus pe rețelele de socializare că Violeta Bănică ar fi apelat la medicul estetician. Fiica Andreei Marin susține că nu are nicio intervenție estetică, iar mama ei nu ar fi niciodată de acord cu astfel de schimbări.

„Cred că de la 13 mi se spune că am acid în buze. Și mi se pare amuzant. Mă bucur că am o calitate pentru care alții trebuie să plătească. Nu am nimic în buze, nu am intervenții la față. În familia mea e un subiect tabu să adaugi sau să scoți ceva care nu e necesar”, a spus tânăra.

Andreea Marin nu este de acord ca fiica ei să își facă operații estetice și nici ea nu este adepta acestor operații. Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr crede că operațiile estetice sunt pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate.

„Nu aș permite ca mamă așa ceva. Niciodată e niciodată la mine. Sunt fermă, drastică. Pentru mine au sens atunci când cineva trece printr-un accident sau are o problemă de sănătate”, a spus Andreea Marin la PRO TV.

