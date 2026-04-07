Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a ajuns la spitalul Obregia din Capitală, după ce a făcut un live pe Tik Tok, în care a amenințat că aruncă blocul în aer, potrivit informațiilor Libertatea. De altfel, în ultima perioadă, bărbatul a făcut mai multe declarații controversate în mediul online.

Au fost solicitați și negociatori SAS care au purtat discuții cu bărbatul, însă, având în vedere riscul, polițiștii au intrat peste el în casă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Totodată au fost solicitați și cei de la Distrigaz care au sistat alimentarea în bloc. Fulgy fost găsit în dormitor, în afară oricărui pericol. A fost predat echipajului medical care era la adresă și dus la Spitalul Obregia unde a rămas internat pentru următoarea perioadă, conform informațiilor Libertatea.

Viorica și Ioniță de la Clejani au afirmat public că sunt alături de Fulgy în aceste clipe grele, cu toate că sunt conștienți de problema cu care fiul lor se confruntă.



„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.

Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE