Recent, Fulgy a facut un live pe retele sociale în care a zis că a lăsat gazele pornite în locuință și urmează sa arunce blocul în aer.



Au fost solicitați și negociatori SAS care au purtat discuții cu bărbatul, însă, având în vedere riscul, polițiștii au intrat peste el în casă.

Totodată au fost solicitați și cei de la Distrigaz care au sistat alimentarea în bloc. Fulgy fost găsit în dormitor, în afară oricărui pericol. A fost predat echipajului medical care era la adresă și dus la Spitalul Obregia unde a rămas internat pentru următoarea perioadă, conform informațiilor Libertatea.

Până acum, nici Viorica și nici Ioniță de la clejani nu au făcut o declarație cu privire la faptele fiului lor.

În urmă cu mai bine de un an și jumătate, despre Fulgy, fiul Clejanilor, s-a aflat că a părăsit România și s-a mutat în Dubai. Această decizie a fost luată după ce tânărul a avut unele probleme atât cu autoritățile, cât și cu substanțele interzise.

„De când am plecat din România, am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, studiez ingineria de sunet până în 2027, pentru a obține licența în audio. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează”, a spus Fulgy în vara anului trecut.

