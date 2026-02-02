Una dintre vedetele care la început de an au decis să înceapă o nouă etapă profesională este prezentatorul Vitalie Cojocari de la Euronews România. Acesta se alăturase postului TV încă de la venirea Euronews în România, în anul 2022.

Cu o experiență de 17 ani la PRO TV, înainte să ajungă la Euronews România, Vitalie Cojocari, realizator al emisiunii „România lui Vitalie”, își încheie colaborarea cu postul la care a lucrat în ultimii patru ani.

Vitalie Cojocari dorește să dezvolte proiecte de antreprenoriat în mediul digital, după cum a anunțat Euronews România în cadrul unui anunț postat pe site-ul oficial.

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online. În plus, vreau să dezvolt și produse video pentru online, YouTube, Facebook și alte platforme, unde voi realiza analize politice și socioeconomice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda și alte domenii de actualitate”, a spus Vitalie Cojocari.

În locul emisiunii „România lui Vitalie”, Euronews România va difuza de luni până vineri, în intervalul orar 19.00-20.00, o ediție specială în care vor fi analizate cele mai importate subiecte ale zilei, care va fi prezentată alternativ de Arina Delcea și Gabriel Bălașu, iar de la ora 20.00, jurnalul va fi preluat de Andreea Popa.

„Euronews România îi mulțumește lui Vitalie Cojocari pentru contribuția importantă adusă în acești ani, pentru profesionalismul și rigoarea analizelor sale, precum și pentru proiectele realizate împreună. Atât echipa de management, cât și colegii din redacție îi doresc succes”, a fost mesajul celor de la Euronews România după despărțirea de Vitalie Cojocari.

