Viviana Sposub, despre cel mai greu moment din viața ei. „A lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu”

„A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine.

După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară.

Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.

A fost momentul în care nu mi-am mai dorit muzică și televiziune, renunțând astfel la ideea de a urma Conservatorul.

Cred că tata a fost cel mai fericit când am ales să urmez o altfel de facultate și să las latura mea artistică deoparte. Totuși, atunci când lucrurile sunt menite să se întâmple, nu mai contează cât de mult te opui. Așa că iată-mă aici!”, a declarat Viviana pentru revista VIVA!

