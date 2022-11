Absolvent al U.N.A.T.C. şi prezentator al emisiunii „CulTour”, de la Happy Channel, Vlad Gherman şi-a început cariera ca membru-fondator al trupei Lala Band. Odată cu proiectul „Pariu cu viaţa” şi-a descoperit pasiunea pentru actorie, iar ulterior a putut fi urmărit în serialele „Când mama nu-i acasă” şi „O grămadă de caramele” (Happy Channel) şi „Fructul Oprit”, „Sacrificiul” şi „Adela” (Antena 1).

În cel mai nou proiect de la Antena 1, Vlad Gherman îl va interpreta pe Andi, fratele mai mic al lui Alice, personaj interpretat de Ioana Blaj. În ultimii ani, Andi a studiat la Londra, unde a prins gustul vieţii de noapte, astfel că, la întoarcerea acasă, familia îl va descoperi complet transformat şi cu un look în concordanţă cu schimbările din viaţa lui.

„Proiectul Lia înseamnă un nou pariu pentru mine. Un pariu pe care îl pun la începuturile noi pe care le trăiesc pe plan profesional. Înseamnă o lume nouă, un personaj nou şi provocări noi. Nu vreau să dau prea multe din casă despre Andi, dar ce vă pot spune este că e un personaj care mă provoacă.

Deşi golan, Andi este un tip inteligent, care ştie exact ce vrea să obţină şi care se luptă pentru acel ceva până va reuşi să pună mâna pe acel lucru. Andi îşi iubeşte enorm sora, pe Alice, şi o va proteja indiferent dacă asta va însemna să destrame prietenii sau relaţii. V-am făcut curioşi? Abia aştept să vedeţi ce vă pregătim!”, a dezvăluit Vlad Gherman despre personajul său, Andi Bădescu.

Despre serialul „Lia”, de la Antena 1

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului „Adela”, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru „Lia”, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Serialul care va putea fi urmărit în curând la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

