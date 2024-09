Actorul Vlad Gherman vorbește pentru Unica.ro, despre cele mai frumoase și despre cele mai dureroase momente din viața lui. De asemenea, Vlad Gherman a spus cum l-a cucerit soția lui, actrița Oana Moșneagu.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion.

Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total. Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult.

A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a spus Vlad pentru revista UNICA!

Când și-a cunoscut actuala soție, Vlad se afla încă într-o relație cu Cristina Ciobănașu. Însă, și Oana avea un partener de ceva timp.

„Ne-am cunoscut în 2018 la un casting, amândoi fiind atunci în alte relații. Am cunoscut atunci o actriță foarte bună care avea să îmi fie colegă în serialul pentru care ea dădea casting. Ani mai târziu ne-am reîntâlnit pentru un alt proiect, iar în anul ăla amândoi am trecut prin separarea de foștii parteneri. Cum nimic nu e întâmplător, la ceva timp după am început să conștientizăm că suntem atrași unul de celălalt.

Acum lăsând gluma, ea m-a cucerit pe mine. Fără doar și poate! M-au atras la ea maturitatea, înțelepciunea cu care gestiona anumite situații, farmecul ei, râsul ei colorat, și multe altele (râde)”, povestește Vlad Gherman.

Care este cea mai importantă calitate a Oanei

În cardrul interviului, Vlad a dezvăluit care este cea mai importantă calitate a soției lui, dar și despre cel mai mare defect pal acesteia.

„Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde)”, a mai adăugat el.







