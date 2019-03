Vladimir Găitan primea mărțișoare de la fete în tinerețe. “Eram frumușel, dar și urât de ceilalți băieți”

Pentru Vladimir Găitan, 72 de ani, 1 Martie a fost mereu o zi specială. Copil fiind și trăind în zona Moldovei, actorul a cunoscut tradiția prin care fetele erau cele care ofereau mărțișoare băieților. Pentru fiecare era o mândrie să primească acest accesoriu, care reprezenta și un simbol al aprecierii de care se bucura.

Vladimir Găitan primea mărțișoare de la fete în tinerețe și chiar era mândru de asta:

Vladimir Găitan a mai spus că tot timpul a păstrat tradiția și în fiecare an, de 1 Martie, le-a oferit mărțișoare colegelor, dar și o ciocolată:

Valentina Fătu, 47 de ani, a fost impresionată de obiceiul de Mărțișor al bulgarilor, observat în timpul unei vacanțe la vecinii din sud, și a preluat modelul, iar anul trecut a împodobit un pomișor de la țară cu mărțișoarele primite!

”În Bulgaria am văzut copaci plini de mărțișoare. Arătau spectaculos și am înțeles că la ei ar fi o tradiție ca la sfârșitul lui martie, mărțișoarele rămase să se atârne într-un copac. Am procedat și eu la fel, am împodobit un pomișor de la țară cu toate mărțișoarele primite”, ne-a povestit ea.