„Vocea României” sezonul 10 începe diseară la PRO TV, cu reguli noi. Ce se va întâmpla în prima ediție. „Eu vreau să câștig!”

Seara va începe pe cele mai înalte note și vor fi concurenți care vor întoarce scaune încă de la primele acorduri.

„M-am regăsit în momentul tău foarte tare!”, va spune Irina. „Ai o voce foarte bună! Ai merita o pledoarie mult mai puternică, dar și eu sunt emoționat de ce ai făcut tu, așa că uită-te în ochii mei și citește dincolo de cuvinte”, îi va spune Tudor concurentului care a reușit să-l lase fără replici.

„Îmi doresc să inspir lumea! Prin muzică s-au liniștit războaie, s-au început povești de dragoste… muzica este singurul doctor care îți face bine, așa cum nu poate nimeni altcineva”, va spune unul dintre concurenții care vor urca pe scenă în seara aceasta.

Ce-l va face pe Tudor Chirilă să afirme: „Mi se pare foarte important ca tu să fii aici cât mai mult, pentru a aduce un pic de normalitate și a vedea că oamenii nu trebuie discriminați pe niciun fel de criteriu”, aflăm în seara aceasta, de la 20.30.

Recomandări Momentul care va intra în istorie: cum a anunțat BBC moartea reginei Elisabeta a Angliei

Antrenorii se vor lupta cu toate forțele pentru a avea cele mai bune voci în echipele lor! „Eu, spre deosebire de ani trecuți, am ceva în plus. Și nu orice!

O am pe Theo Rose!”, va spune Smiley. „Eu, spre deosebire de anii trecuți am un dor, bă da un dor din ăla nebun de «Vocea României» și asta înseamnă că am un chef nebun să lucrez de trei ori mai mult cu viitorii mei concurenți la Vocea României!

Eu nu o am pe Theo, dar am dorul ăsta de mă arde”, va spune Tudor. Denis, noul antrenor, și-a ocupat scaunul determinat să câștige: „Eu vreau să câștig. Ei cred că eu am venit aici, primul an, să mă uit cum stă treaba, dar nu e deloc așa. The Motans desface gheruțele destul de rapid”.

