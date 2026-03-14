„War of the Worlds”, cu Ice Cube, cel mai prost film din 2025

Filmul „War of the Worlds” a fost desemnat „cel mai prost film al anului” la cea de-a 46-a ediție a premiilor Razzie, potrivit publicației The Hollywood Reporter. Producția a câștigat cinci dintre cele șase categorii la care a fost nominalizată.

Ice Cube a primit premiul pentru cel mai prost actor, iar regizorul Rich Lee a fost desemnat cel mai prost regizor.

Filmul a câștigat aproape toate „premiile”

Pe lângă premiul pentru cel mai prost film, producția a mai câștigat și alte trofee Razzie. Printre acestea se numără premiile pentru cel mai prost scenariu, cel mai prost remake sau sequel și cel mai prost regizor.

Organizatorii Razzie au spus că filmul a devenit rapid un fel de „clasic de hate-watch”, adică o producție pe care oamenii o urmăresc mai degrabă pentru a o critica decât pentru a o aprecia.

Potrivit organizatorilor premiilor Razzie, adaptarea a fost criticată pentru modul în care tratează romanul clasic „War of the Worlds”.

„Distrugând complet romanul clasic al lui H.G. Wells, regizorul Rich Lee a ales dialoguri slabe, un concept ciudat și o interpretare aproape comică a lui Ice Cube”, au transmis organizatorii.

Alte filme criticate la premiile Razzie

Printre celelalte producții criticate la ediția din acest an s-a numărat și noul film „Snow White”, care a primit două premii Razzie.

Premiul pentru cea mai proastă actriță a fost câștigat de Rebel Wilson, pentru rolul din filmul „Bride Hard”, iar Scarlet Rose Stallone a primit premiul pentru cea mai proastă actriță în rol secundar pentru filmul „Gunslingers”.

La polul opus, premiile Razzie acordă uneori și un trofeu pentru revenire artistică. Anul acesta, premiul Razzie Redeemer a fost câștigat de Kate Hudson, pentru rolul din filmul „Song Sung Blue”. Actrița fusese criticată în trecut la aceste premii, dar acum a fost apreciată pentru performanța sa recentă.

