Whats Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și nimeni nu se gândea că vor ajunge să stea departe unul de celălalt. Se pare că cei doi au decis să pună punct mariajului.

„Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer.

P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii si haterii să nu ne întrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numa bine tuturor!”, a scris artistul pe contul de socializare.

Marius Ivancea, solistul ce s-a făcut cunoscut drept WhatS Up, s-a căsătorit civil și religios cu Simina în august 2016. Nași le-au fost Andra și Cătălin Măruță.



