WRS şi Emilian, câștigătorii sezonului 18 „Te cunosc de undeva!”, au făcut primele declarații după finală

Cele patru cupluri de artişti #NăscuţiPentruSpectacol care au luptat în finala transforming show-ului de la Antena 1 au fost Emi şi Cuza (câştigătorii celui de-al 17-lea sezon), Jo şi Liviu, WRS şi Emilian şi Connect-R şi SHIFT.

Nu doar echipele finaliste au făcut spectacol în finala „Te cunosc de undeva!”, ci şi colegii lor nefinalişti, care au performat în afara concursului.

Punctajul lor a început de la 0, iar cele patru echipe de finaliști au primit puncte de la jurații „Te cunosc de undeva!”, de la echipele care nu au intrat în marea finală și de la publicul prezent în sală.

Cum a decurs finala

Seara a debutat cu un moment în forţă, adus pe scena „Te cunosc de undeva!” de o echipă care şi-a adjudecat în palmares două ediţii câştigate şi a fost la un pas să intre în finală – Eliza şi Cosmin Natanticu. Nici de această dată ruleta nu a fost prea blândă cu ei, cei doi primind o piesă grea, într-o limbă complicată – Goran Bregovici cu Kalashnikov.

Prima echipă finalistă care a intrat pe scenă a fost cea formată din Emi şi Cuza, care au primit o piesă care a necesitat o super tehnică vocală – Hozier cu Take Me To Church. În continuare, Sore şi Emma de la ZU au strălucit cu un moment de cabaret – Christina Aguillera și Pink! – Lady Marmalade, în vreme ce Connect-R şi SHIFT i-au emoţionat pe toţi cei prezenţi pe platoul de filmare cu piesa Ill Be Missing You, interpretată de Sting şi Puff Daddy.

Recomandări După ce Libertatea a publicat informația că restaurantul Spartan din Viena se închide, Mandachi a comunicat că e din cauza Schengen. Dar își oprise activitatea din noiembrie

Cei doi artişti au dedicat momentul lor în memoria regretatului artist NOSFE. Feli şi Nicolai Tand au readus zâmbetele pe platou, cu o transformare veselă în O-Zone – Dragostea din Tei.

De mari emoţii n-au scăpat nici Jo şi Liviu Teodorescu, ce au primit la ruletă unul dintre cele mai mari nume ale muzicii rock – Steven Tyler de la Aerosmith cu piesa I dont want to miss a thing.

După ce încă de la început s-au prezentat drept Tuşa şi Nepotu, Rona şi Johny au adus şi în finală căldura relaţiei de familie la „Te cunosc de undeva!”, cu transformarea în Modern Talking şi piesa No face, No name, No Number. Ultima transformare le-a aparţinut lui WRS şi Emilian, care au avut de interpretat o piesă foarte grea din punct de vedere vocal şi care i-a scos din zona de confort – Disturbed – The Sound of Silence.

Misiunea juraţilor a fost mult mai grea de această dată, deoarece miza a fost mult mai mare. După ce şi-au anunţat notele, a venit rândul concurenţilor să acorde cele 5 puncte, pentru ca la final, publicul să joace şi el un rol important în alegerea câştigătorilor celui de-al 18-lea sezon. Wrs şi Emilian au fost desemnaţi câştigători, în aplauzele tuturor celor aflaţi pe platoul de filmare.

Recomandări REPORTAJ. Austria nu ne vrea în Schengen, dar vienezii ne așteaptă cu brațele deschise în Târgul de Crăciun: „Să rețineți că suntem oameni buni și drăguți”

„Mulţumim că ne-aţi cooptat în această echipă minunată. Am învăţat foarte multe de la voi! Am fost martor la nişte momente live care m-au schimbat ca persoană şi ca artist pentru totdeauna!”, a dezvăluit WRS după aflarea verdictului, în vreme ce Emilian a completat: „Ne bucurăm din suflet că am reuşit să câştigăm sezonul cu numărul 18.

Nu îmi vine să cred, abia peste câteva zile cred că voi realiza cu adevărat ce s-a întâmplat aici. Vă iubesc pe toţi şi de la fiecare dintre voi cred că am învăţat câte ceva! Si sunt foarte mândru de tine, WRS!”. Cei doi artişti au donat premiul în valoare de 15.000 de euro pentru o cauză nobilă şi şi-au adjudecat în palmares trofeul „Te cunosc de undeva!”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Gafa URIAŞĂ făcută de Carmen Iohannis la un eveniment! A întors toate privirile, a fost aspru criticata

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Medicii ieşeni au făcut "miracole" pentru Alexia, fata de 15 ani rănită în accidentul din Paşcani. I-au salvat ambele mâini, după 20 de ore de operaţie

Știrileprotv.ro Condiția surprinzătoare pe care Austria o pune României pentru a intra în Schengen

FANATIK.RO Câte luni pot fi păstrate, de fapt, vinetele la congelator. Greșeala uriașă pe care o fac multe gospodine

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2022. Berbecii au parte de o zi frumoasă, care poate spori bucuriile

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp