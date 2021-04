La „Survivor România” încă există un conflict între Zannidache și Elena Marin. În încercarea de a o demasca pe dansatoare, Faimosul a dezvăluit că a încălcat regulamentul. A găsit două pachete de biscuiți pe care le-a împărțit cu colegii săi, inclusiv cu Elena. Toți știau că gestul făcut e împotriva regulamentului.

„Ea m-a acuzat de cumpărare după momentul cu biscuții. Să recunosc pentru cei de acasă. Când îmi e foame, dacă găsesc un pachet de biscuiți pe jos, pe stradă, îl iau. Am găsit un pachet de biscuiți și l-am luat. Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucura să-i dau un biscuite, doi.

M-am dus la Elena, deși ceva în mine îmi spunea să nu-i dau. Și i-am spus „ia”. Și ea mi-a mulțumit. După ce am plecat, după o discuție cu Moro, ea a venit la mine și mi-a spus: „Mi-e frică că îmi puteți scoate ochi”. Mai aveam un pachet de biscuiți, a spus că nu, dar a luat și din ăla. Ea a vrut să nu ia ca să nu-i scoatem ochii. A spus că îi e frică, dar a luat în continuare ”, a dezvăluit Zanni.

Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, l-a avertizat pe Zannidache că în următoarele zile va fi luată o decizie în ceea ce îl privește.

„Pentru că ai recunoscut că ai încălcat regulamentul o să luăm o decizie în zilele următoare, pentru fapta pe care ai comis-o”, i-a spus Daniel Pavel Faimosului la Kanal D, conform wowbiz.ro.

